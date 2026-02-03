ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
比莉寶刀未老！絢麗造型登《紅白》全場嗨翻　超狂卡司一次看

記者孟育民／台北報導

台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》於115年1月31日（六）在台北小巨蛋登場，廣邀觀眾齊聚一堂陪伴觀眾迎新春，其中「樂壇傳奇」比莉以經典歌曲〈什麼都不必說〉登場，炫麗造型令人眼前一亮，全場觀眾隨之高歌，尖叫聲此起彼落，緊接演唱睽違四年發行的新歌〈阿福羅火山〉，洗腦且強勁的旋律瞬間點燃全場節奏，觀眾隨音樂揮舞螢光棒，舞台氣氛嗨到最高點。

▲▼比莉。（圖／台視提供）

▲▼比莉豋《紅白》炒熱氣氛。（圖／台視提供）

▲▼比莉。（圖／台視提供）

「影歌雙棲實力女神」蘇慧倫睽違五年再度登上《紅白》舞台，率領16位舞者氣勢登台，以整齊畫一的手形舞搭配溫柔嗓音演唱〈929〉，瞬間擄獲全場觀眾的心，隨後帶來〈黃色月亮〉，並帶上特別製作的五公尺大月亮道具，燈光與造景呼應歌曲意境，畫面唯美動人，歌聲更將台下歌迷深深吸引。

▲▼蘇慧倫。（圖／台視提供）

▲蘇慧倫睽違五年再度登上《紅白》舞台。（圖／台視提供）

《2026超級巨星紅白藝能大賞》由總主持人Lulu黃路梓茵、紅隊隊長陳明珠、白隊隊長黃偉晉領軍，超豪華卡司一字排開，氣勢磅礡，特別企劃日本人氣男團King & Prince、全球組合&TEAM以及永遠的男神林志穎率先亮相，引發全場粉絲尖叫，紅隊陣容集結蘇慧倫、動力火車、黃妃、辛龍、許富凱、告五人、蔡旻佑、白安、李千娜、顧穎、呂士軒、JUD 陳泳希、Karencici；白隊則由比莉、龍千玉、蕭煌奇、盧廣仲、黃偉晉、李佳薇、李佳歡、八三夭、Feng Ze邱鋒澤、FEniX、J.Sheon、TRASH、someshiit 山姆組成堅強陣容，今年也邀請到蕭景鴻（阿弟）、蔣三省、U:NUS、F.F.O、笨港國小合唱團登台進行特別演出，眾卡司齊聚，帶領全場觀眾高喊祝福「精彩奔騰、馬到成功」，此外，曾莞婷也別來到現場，送上祝福「馬上有錢、馬上找到對象」，與觀眾玩遊戲共迎新春。

比莉蘇慧倫2026超級巨星紅白藝能大賞2026紅白

