43歲爆紅短劇導演猝逝！　無緣親見作品轟動「名字加方框哀悼」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸近期出現一部爆紅黑馬短劇《女相師》，描述上古女相師尋找失落的12塊神力碎片的故事，由孟娜、時康主演。作品上線第2天收視熱度破8000，並且獲得口碑好評，然而觀眾發現片尾字幕導演劉權友被加上方框標記，友人證實他因心肌梗塞已於1月8日在青島猝逝，享年43歲，噩耗震驚各界。

▲短劇《女相師》導演劉權友猝逝，享年43歲。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，劉權友生前是《女相師》的執行導演，總導演是王亞，該劇於2025年11月殺青，沒想到1月8日猝逝，作品1月28日在平台上線，而他無緣見到自己的作品爆紅。總導演將他署名置於首位表達紀念，片尾也放出他的照片表達哀悼之意。

劉權友早期以演員、劇組助理入行，也曾擔任副導演工作，近年轉戰短劇圈，作品包括《逆命書》、《卦象迷局》等奇幻劇。

演員錢磊發文悼念，回憶當年第一次接戲演出，劉權友當時一邊當演員、分擔副導演的工作，還教他新人演員要注意哪些事情。多年後從朋友圈得知，劉權友拍短劇拍出很多爆款作品，「正是闖出成績的時候，老天爺給他生命按下了停止鍵」，長文有許多天人永隔的遺憾。

《女相師》播出後讚評不斷，不料導演之一離世，觀眾也擔憂後續的續集製作是否受到影響。