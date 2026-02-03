劉樸親揭跟陳大天婚禮進度！　過年「一家8口首合體」吃團圓飯

記者黃庠棻／台北報導

全民大劇團今（3）日舉辦開賣記者會，一次宣布兩齣舞台劇《你好，我是接體員》、《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》票券開賣。除了這一樁喜事之外，《你好，我是接體員》主演之一的劉樸剛與陳大天登記結婚，她也大方分享夫妻倆這一次過年的計畫。

▲全民大劇團舉辦聯合開賣記者會。（圖／記者徐文彬攝）

劉樸將在《你好，我是接體員》中與林俊逸、方宥心、黃嘉千、高慧君、羅美玲、凱爾、林玟圻Ctwo 、那祈、安勍一同演出，被問到婚後生活，她坦言小倆口之前已經同居2年，所以「還沒有很實際的體感，跟之前生活都一樣」。

▲劉樸。（圖／記者徐文彬攝）

過年將至，劉樸即將迎來升格人妻的第一個新年，今年她的家人與陳大天的家人將會一起吃年夜飯，總共8個人一同團圓，雖然雙方長輩見過幾次面，但卻是第一次大家一起坐下來吃飯，直言「很緊張又害怕」，至於會不會被長輩催生，她笑說「生小孩要好好思考，要從長計議，先把各自經濟顧好，讓自己身心成熟再面對」。

▲劉樸。（圖／記者徐文彬攝）

談到婚禮，劉樸直言「目前還沒想到那塊，先把兩個人生活過好，有喜訊第一時間會跟大家講」，陳大天認為一切從簡就好，而她自己則是非常想舉辦，強調「但他還是會尊重我的意見」。

當告別成為旋律：殯儀館裡的幽默日常

改編自暢銷作家大師兄同名小說《你好，我是接體員》音樂劇，自 2020 年首演起便口碑不斷，2020 至 2022 年巡演場場熱賣，累積吸引超過 3.2 萬人次觀賞。作品以殯儀館為背景，透過七段生死故事與 21 首原創歌曲，用黑色幽默包裝離別與人生百態，被觀眾盛讚「笑著笑著就哭了」。

▲全民大劇團舉辦聯合開賣記者會。（圖／記者徐文彬攝）

當人生被迫暫停：病房裡的「躺平」哲學

如果說《你好，我是接體員》是在生命終點回望人生，那麼全新創作喜劇《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》，談的則是人生中途的意外停頓。故事發生在一間平凡的醫院病房，三張病床，三段看似崩塌的人生在此交會。作品由金鐘影帝屈中恆領軍，攜手相聲大師朱德剛與新生代演員涂善存同台演出。

▲全民大劇團舉辦聯合開賣記者會。（圖／記者徐文彬攝）

屈中恆分享，這是他首次接演小劇場作品，收到劇本時便感到興奮與期待；涂善存也提到，這是他第一次接演舞台劇，人生中第一部看的舞台劇正是全民大劇團的《同學會！同鞋》，當時看完非常感動，因此在收到演出邀請時毫不猶豫答應，得知將與屈中恆、朱德剛同台，更直呼「非常幸福」。

▲全民大劇團舉辦聯合開賣記者會。（圖／記者徐文彬攝）

本劇跳脫傳統勵志劇框架，不急著要觀眾振作，而是溫柔地告訴大家：有時候，允許自己停下來，在病房裡哭一場、大笑一次，本身就是一種前進。

2026劇場盛事：用幽默接住生命的重量

這兩部作品分別呈現了生命從「暫停」到「終點」的不同面向。無論是《你好，我是接體員》中奇幻多變的旋律，或是《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》裡荒謬卻真實的對白，其核心都是指向同一份關懷，在荒謬的現實面前，幽默依然是我們最強大的武器。

▲全民大劇團舉辦聯合開賣記者會。（圖／記者徐文彬攝）

這不僅是劇場卡司實力的展現，更是一份獻給所有曾在生活中感到無力者的療癒提案，邀請觀眾們走進劇場，在笑聲中釋放淚水，並在戲劇中找回繼續生活的勇氣。《你好，我是接體員》與《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》現已於OPENTIX 兩廳院文化生活正式啟售。

《你好，我是接體員》黑色幽默音樂劇4月至9月全台巡演，包含新竹、台南、高雄、台中及台北等城市；《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》全新創作療癒喜劇將於6月在水源劇場連演三周。