大S雕像手上藏2個愛的印記！　具俊曄曝「儀式後第一想做的事」惹鼻酸

記者田暐瑋／綜合報導

大S逝世一周年這天，具俊曄替愛妻親手設計的紀念雕像正式揭幕，不僅是形象的重現，更承載著大S的精神軌跡，負責打造雕像的藝術總監透露，其實雕像的手上還有刻出一朵小花，這是兩人共同擁有的刺青，以及象徵婚姻歲月的三條線圈。

李承道透露，這座雕像耗時10個月完成，在雕像的身體上藏有多個兩人的愛的印記，例如大S的右手背上，刻有一朵小花圖案，而同樣的小花在具俊曄的左手上也有一朵，另外還有3條線圈，「結婚之後的每一個週年，Koo 都會在兩人手上各刺上一道線圈；為了牽手時能讓線條彼此相扣，這些刺青分別落在他的左手與她的右手。如今，Koo 已經在自己的手腕上，為他們刺下了第四條線。」

▲大S手上刻的印記是和具俊曄愛的證明。（圖／翻攝自李承道臉書）



此外，雕像上的碑文也融入了兩人身上的刺青元素，大S背上的翅膀化為羽毛，具俊曄右肩上為她而刺的皇冠，則巧妙地加在「S」字母之上，組成了一個全新的愛之圖騰，象徵兩人精神世界的長久相伴。

談及這座雕像背後的故事，李承道表示，當天在儀式結束後問了具俊曄明天打算做什麼，對方回說：「在想明天要煮什麼早餐，帶上山去。」這句話傳遞出他對大S深沉而真摯的愛，讓他感動不已：「這究竟是什麼樣的愛？這，就是具俊曄對大Ｓ的愛。」

