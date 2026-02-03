屈中恆赴陸被抵制…返台幫老婆便當店「跑外送」　風波後首露面！

記者黃庠棻／台北報導

男星屈中恆20年前呼麻案黑歷史，去年在大陸宣傳舞台劇《寶島一村》時，再度被觀眾嗆聲，最終演出被換角，舞台劇也跟著結束也出。今（3）日他久違公開現身，出席全民大劇團聯合開賣記者會，也是他在風波之後首度露面。

▲屈中恆（右起）、朱德剛、涂善存。（圖／記者徐文彬攝）

屈中恆今（3）日出席全民大劇團聯合開賣記者會，他與朱德剛、涂善存一起主演舞台劇《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》，被問到久違在台演出是否會有壓力，馬上就被導演謝念祖擋下問題「那是導演賴聲川表演工作坊發生的事情，在全民大劇團場合就不回覆了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲屈中恆（右起）、朱德剛、涂善存。（圖／記者徐文彬攝）

而屈中恆也露出尷尬又不失禮貌的笑臉，比了比讚並低調回覆「還好」，表示不會有壓力。這次與朱德剛、涂善存一起合作《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》，兩人也緊急救場屈中恆，朱德剛機智地說道「演這部戲學會在任何地方都可以躺」，涂善存也笑說「跟屈哥學習怎麼躺」。

▲屈中恆（右起）、朱德剛、涂善存。（圖／記者徐文彬攝）

此外，屈中恆老婆Vicky所開的便當店，去年也無預警收攤，他被問及此事，直說對便當店狀況完全不了解，現在只是實體店收攤，改成線上外送，並笑說「她（Vicky）叫我去送便當，我就去送。」

▲Vicky、屈中恆。（圖／翻攝自開心人妻Vicky臉書）

眾人訝異金鐘視帝竟當起外送員，屈中恆也解釋，會去送的地方大多是電視台、劇團，原本就認識的親友，圈內好友也都會力挺生意，一旁演出《你好，我是接體員》的黃嘉千也說吃過覺得很不錯。