演唱會倒數5天爆涉毒！　日夯團成員被逮捕「家中被搜出大麻」

記者陳芊秀／綜合報導

日本雙人音樂組合「Def Tech」成員Micro涉嫌持有大麻，昨日（2）在住處被警方逮捕，消息於3日正式曝光。「Def Tech」成軍於2001年，2005年推出首張專輯，由出生自東京的他與來自夏威夷的Shen共同組成，本月8日原本要在武道館舉行出道20周年演唱會，沒想到演唱會前5天爆發涉毒案，震驚日網。

▲「Def Tech」成員Micro家中被搜出大麻被逮捕。（圖／翻攝自X）

據日媒《讀賣新聞》報導，現年45歲的Micro（西宮佑騎）涉嫌持有乾燥大麻，被厚生勞動省關東信越厚生局毒品取締部依違反《毒品取締法》當場逮捕。偵查相關人士指出，毒品取締部於2日前往他位於東京都澀谷區的住家進行搜索，並在屋內查獲數公克乾燥大麻。

Def Tech原定於8日在日本武道館舉行出道20週年演唱會，Micro被逮捕的消息曝光後，對後續演出與活動是否造成影響，備受關注。相關單位目前仍在進一步釐清案情。日網則震驚大呼「太可惜了」、「到底在幹嘛」。還有人預估演唱會勢必會取消，同時退票、場地取消費用、設備費用、工作人員工資等這些費用也將會產生，損失相當大。

▲「Def Tech」預定2月8日要在武道館舉行出道20周年演唱會。（圖／翻攝自X）