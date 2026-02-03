稱「被GD拉去坐大腿」！陸女星直播瞎爆掀戰　曾和T.O.P親密私照外洩

記者田暐瑋／綜合報導

藝人易易梓（舊藝名：易易紫）在2016年曾和T.O.P傳出緋聞，如今再爆多年前曾被G-DRAGON主動拉到大腿上坐，暗指對方對她有好感，引發議論。

易易梓2日在直播中自稱2016年在東京演唱會上偶遇權志龍，對方主動打招呼，開心推斷GD喜歡她，但否認是對方女友，僅模糊表示：「當初若不小心可能發展關係。」網友們對她的說法表示懷疑，認為整段陳述存在多處矛盾，首先是並未有任何證據照片、影片或第三方證人來證明兩人曾有過接觸。

▲易易梓亂爆料被GD拉去坐大腿。（圖／翻攝自IG）



此外，有網友指出，易易梓所提及的東京演唱會年份與GD的公開行程記錄不符，並表示GD的公開活動中，通常有4至6名保鏢嚴密隨行，非公開聚會接觸管控嚴格，普通藝人近身可能性低，認為她是在利用GD的名氣來吸引流量。

事實上，易易梓2014年稱BIGBANG前成員T.O.P為「前夫哥」，且在2016年就曾和T.O.P傳出緋聞，流出貼頭私照，當時在微信朋友圈曬出與T.O.P的親密合照，並寫道：「2015最後一天高調一次，2016繼續。」掀起一陣波瀾，不過雙方沒有對緋聞做出回應。

▲易易梓曾被流出與T.O.P的親密合照。（圖／翻攝自小紅書）