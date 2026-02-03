胡瓜被美女餵食獻吻無法承受　大喊「都是職業傷害」

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜開設Youtube頻道《下面一位》，每週更新影片都會掀起不小討論度。這次迎來頻道的第100集，胡瓜準備驚喜橋段，到年紀將近90歲的面粉長輩家中們送幸福，胡瓜的現身讓阿嬤笑容燦爛，興奮喊：「我昨天才在電視上看你！」

▲胡瓜與婆媽們歡聚。（圖／下面一位）

胡瓜走帶來的驚喜阿嬤不敢相信，全場緊盯胡瓜，眼神滿是喜愛。而阿嬤是《綜藝大集合》的忠實觀眾，於是許願想要和胡瓜玩一次大集合的遊戲，胡瓜特別設計鏟錢遊戲，過程中也偷偷助阿嬤一臂之力，最後也特別加碼紅包，兩人互相擁抱道謝，非常溫馨。

▲阿嬤看到胡瓜超驚喜。（圖／下面一位）



隨後胡瓜來到一群姊姊家中，像亂入姊妹淘聚會一般，還沒坐下就被熱烈歡迎，一下被稱讚「本人怎麼那麼帥」，一下又被瘋狂被餵食，甜蜜的負擔讓胡瓜高喊「真的不能再吃了！真的是職業傷害」，結果被回覆：「不吃飽怎麼有力氣減肥！」讓胡瓜啞口無言。胡瓜也把大集合遊戲原味重現，和阿嬤們玩起彈乒乓球拿獎金，玩得興高采烈，道別時都依依不捨，阿嬤還熱情獻吻，胡瓜開玩笑表示：「親一口拿回$1000」，非常歡樂。



胡瓜也有感而發，坦言其實很喜歡做這個系列，除了逗趣說自己是全場最年輕的人之外，他也因為拍攝YT有機會可以和長久以來支持自己的人當面感謝，聽到許多人生故事，他也會更加努力，讓喜愛收看他節目的人天天開心。