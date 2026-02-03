ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
隋棠只穿內衣「翹臀看光」
周末變天「2段低溫」探8℃
群星悼念袁惟仁！
高慧君暴瘦24kg！在家昏倒臉骨折…整顆頭腫脹「1部位」永遠消失

記者黃庠棻／台北報導

女星高慧君近年因甲狀腺問題併發罕見斜視，雖經手術治療，但復原狀況未達百分之百。為了根治凸眼困擾，她已接受多次手術，今（3）日她戴著墨鏡出席舞台劇開賣記者會，坦言自己在3天前經歷了最後一次眼睛手術，更分享自己在2025年末突然昏倒的驚魂記。

▲▼高慧君。（圖／翻攝自Facebook／高慧君 Tanivu Yatauyungana）

▲高慧君近年受到甲狀腺疾病所苦。（圖／翻攝自Facebook／高慧君 Tanivu Yatauyungana）

高慧君今（3）日與林俊逸、方宥心、黃嘉千、羅美玲、凱爾、林玟圻Ctwo 、劉樸、那祈、安勍一同參與新作品《你好，我是接體員》的開賣記者會，坦言自己在1月31日時接受了第三次也是最後一次眼睛手術，直言「希望這次能夠撐久一點」，也呼籲大眾「甲狀腺最大引發是壓力，有時對自己好一點、放鬆一點」。

▲▼ 全民大劇團聯合開賣記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲全民大劇團舉辦聯合開賣記者會。（圖／記者徐文彬攝）

不僅如此，高慧君透露自己其實在2025年年末在家中突然昏倒，造成臉部3個地方骨折，幸好當時母親與外籍看護在家，媽媽聽到「碰」一大聲驚覺有事發生，外籍看護則是一直努力搖醒她，而她醒來之後問了一句「我們要去哪」，坦言當下整個人是「斷片」的狀態。

▲高慧君昏倒，臉部3處地方骨折。（圖／經紀人提供）

▲高慧君昏倒，臉部3處地方骨折。（圖／經紀人提供）

在家中突發性昏倒，高慧君因為跌倒、臉部3處骨折，整個頭腫了一大圈，姪子看到還驚呼「好像腫頭龍」，事後她去醫院檢查，驗了血、照了腦部，都還查不出昏倒的原因，她也因為臉部骨折的關係「永遠失去了右邊的蘋果肌」，現在眼睛下方的骨頭還有一部分是凸出來的，她說道「這個沒辦法治療跟開刀，就是一輩子這樣了」。

▲▼ 全民大劇團聯合開賣記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲高慧君（右）現身全民大劇團聯合開賣記者會。（圖／記者徐文彬攝）

此外，高慧君先前因為甲狀腺問題整個人的身形腫了一大圈，今（3）日現身時身材明顯消瘦許多，她透露自己在2024年開始接受了一個計畫，努力從飲食、簡單的運動開始瘦身，截至目前為止已經瘦了24公斤，她也呼籲大眾「要減肥，千萬不要心急」。

▲▼ 全民大劇團聯合開賣記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲高慧君（右）現身全民大劇團聯合開賣記者會。（圖／記者徐文彬攝）

