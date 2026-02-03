趙露思低調奔醫院！護理師教糞便檢查「棉棒在屁股轉兩圈」嚇傻了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星趙露思日前被目擊現身海南的夜市擺攤，昨日（2）在社群平台更新擺攤Vlog。原來她為了申請擺攤，還要申請健康證，並為此拍片紀錄整個過程，包括體檢與審核，強調食品安全與合法經營。

▲趙露思低調去醫院體檢，為了擺攤申請健康證。（圖／翻攝自小紅書）

趙露思1月18日剛結束澳門擔任王鶴棣演唱會嘉賓的演出，當天一早搭飛機去三亞的醫院體檢，包括抽血、醫師看診、照X光、眼科。最後她還要做糞便檢查，聽著護理師說明，「沒有糞便的話就拿著棉棒在屁股裡面轉兩圈」，更是當場傻眼，接著在指示下做完檢查後，影片只有出現雙方對話字幕，沒有畫面，最後不禁直呼「沒拍過這麼大尺度的東西」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙露思體檢抽血、照X光。（圖／翻攝自小紅書）

▲護理師說明如何做糞便檢查，趙露思與合夥人當場聽傻了。（圖／翻攝自小紅書）



▲趙露思做完糞便檢查，直說拍電視劇都沒拍過這麼大尺度。（圖／翻攝自小紅書）



而趙露思在影片中笑說：「「擺小攤這件事覺得很有意思，很有煙火氣、很舒適，我很渴望成為其中一員，我想不到除了成為擺攤的人，還可以以甚麼身份去到擺攤中。」她表示自己很喜歡擺攤，這次在夜市現場，身穿簡單的休閒服，熟練地招呼客人，更完全沒有明星架子，面對認出來的路人，她也大方合照。

▲趙露思圓夢夜市擺攤。（圖／翻攝自小紅書）