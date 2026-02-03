BTS直播演唱會與紀錄片Netflix獨佔！貼身視角見證成員歷程　開播時間曝

▲Netflix大手筆與BTS合作打造全新節目內容，包括《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》現場演唱會直播，與紀錄片《BTS：天團回歸》。（翻攝自BTS臉書）



圖文／鏡週刊

BTS高雄演唱會門票尚未正式開賣，但Netflix知道各位ARMY你們有多想看，直接把他們全員回歸後首唱《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》，以直播形式向全球播放！同時也宣佈紀錄片《BTS：天團回歸》（BTS: THE RETURN）計畫，完整呈現BTS最新回歸專輯誕生過程。

《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》，是BTS成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V與Jung Kook將於退伍後，首次以完整陣容舉辦現場回歸演出。本場演出緊接著BTS宣布推出全新專輯與世界巡演之後登場。這場歷史性演出將自首爾象徵性地標「光化門」現場直播，慶祝BTS備受期待的全新專輯《ARIRANG》 正式發行，打造前所未有、劃時代的全球回歸盛事。

自2013年出道以來，BTS建立了全球最忠誠的粉絲社群之一。完成韓國法定兵役後，7位成員在洛杉磯重新集結，共同創作音樂，回到一個因分離與個人成長而更為成熟的創作空間。當全球數以百萬計的粉絲期待BTS的回歸之際，BTS也直面深刻的提問：如何重新開始？如何在不被過去束縛的情況下致敬過往？又該如何一起邁步向前？在感到迷惘、歡笑與重新發現彼此的過程中，他們創作出反映當下自我的全新音樂，最終成就一張屬於這個時代的里程碑專輯。親密、動人，且充滿喜悅，紀錄片《BTS：天團回歸》是一個只有BTS能說的故事。這是關於韌性、團魂情誼與自我重塑的動人作品。影片將提供前所未有的貼身視角，跟隨BTS再度回歸，開啟一段注定被寫入流行文化史的重要旅程。同時，成員們也回顧那段將7位韓國少年蛻變為全球巨星的歷程。

《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》，現場直播特別節目，預計於3月21日台灣晚間7點於Netflix對全球用戶播放。紀錄片《BTS：天團回歸》預計於3月27日上架，向所有ARMY揭開新專輯《ARIRANG》的幕後故事。

