《星光4》冠軍方宥心一談袁惟仁「眼眶紅了」　親曝他比賽私下暖舉

記者黃庠棻／台北報導

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁在2日證實病逝，享年59歲。過去他曾在《超級星光大道》擔任評審，以一句經典的鼓勵「加油好嗎？」廣為人知，在他過世的消息曝光後，昔日參賽歌手也都紛紛發文悼念。今（3）日第四屆的冠軍方宥心露面時，也忍不住談起了這位離開的前輩。

▲袁惟仁病逝。（圖／翻攝自Facebook／袁惟仁 / 小胖老師）

方宥心是《超級星光大道》的第四屆冠軍，這幾年努力在舞台劇領域耕耘，闖出亮眼的成績，今（3）日她與林俊逸、黃嘉千、高慧君、羅美玲、凱爾、林玟圻Ctwo 、劉樸、那祈、安勍一同參與新作品《你好，我是接體員》的開賣記者會。

▲全民大劇團舉辦聯合開賣記者會。（圖／記者徐文彬攝）

談到袁惟仁，方宥心坦言自己當下在排練場，一直到練習的休息時間才看到噩耗，她分享對方在比賽期間就像一個很暖心的爸爸，在選手們遇到撞牆期時都會給予鼓勵，雖然大眾對對方的印象是「加油好嗎？」，但其實前輩私底下是個很溫暖的人，都會告訴大家「享受表演」，講到激動之處他也忍不住紅了眼眶。

▲方宥心。（圖／記者徐文彬攝）

而舞台劇《你好，我是接體員》的另一位主演黃嘉千其實也與袁惟仁感情很深，她坦言對方剛從上海回台休養時，有去台東探望，直言「那時恢復狀況滿好的」，當時見面時她都會握握對方的手，那個時候袁惟仁還有一些反應，眼眶濕潤且感慨地說道「可能後面這次比較嚴重」。

▲黃嘉千。（圖／記者徐文彬攝）