電商女王瑪菲司超狂營收曝光！　爆員旅大吵老公「氣到收行李走人」

▲電商女王Mavis瑪菲司邀請舒華擔任品牌代言人。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

從《我愛黑澀會》出身的Mavis瑪菲司，近年成功轉型電商女王，事業橫跨音樂、影像、電商與品牌研發等領域，成績亮眼，她今（3日）盛大舉辦品牌記者會，正式宣布邀請南韓人氣女團 i-dle 成員舒華擔任品牌代言人，宣告雙方攜手展開全新合作里程碑，外界好奇代言價碼，瑪菲司低調表示因合約保密無法透露，「但是是很超值的合作，大家都知道她的影響力，對我們來講幫助很大。」

▲▼電商女王Mavis瑪菲司和舒華舉行啟動儀式。（圖／記者周宸亘攝）



瑪菲司透露品牌今年營收也接近12億，她坦言大家都說現在電商越來越難做，「所以有持平就很感謝了。」她透露今年過年也幾乎無法休假，下一檔計畫很快又要啟動，更直言：「每天都在崩潰邊緣。」就連員工旅遊也無法完全放鬆，她透露日前才砸7位數以上，帶著公司約5、60名員工去釜山員工旅遊，不過小孩年紀小、天氣又寒冷，讓她身心都相當疲累。

甚至在員工旅遊時，還和老公爆發激烈爭吵，當時因討論公司事情意見不合，她情緒上來，直接走到行李箱旁痛罵：「我不玩了，我要走了。」老公見狀回：「你搞清楚現在是在員工旅遊喔。」不過瑪菲司笑說，平時多半是自己先道歉，但這次反而是老公先低頭，夫妻之間吵歸吵，仍會互相讓步。

瑪菲司先前曾因過勞出現「鬼剃頭」狀況，談到身體狀況，她透露目前正努力調整生活步調，雖然睡眠時間仍偏少，但已有好轉，也預告今年將推出音樂作品，目前與一位韓國男歌手洽談合作，被問老公會否吃醋？她笑說：「金牛座比較不會講出來，但電影合作親密裸露畫面，他會說不行，拍MV輕微觸碰就可以。」去年她也挑戰電影演出，笑稱戀愛戲很難，「可能太久沒談戀愛，結婚11、12年，很久沒有這麼強烈轟轟烈烈的愛，演出可能不太行。」

