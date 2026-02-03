最狂娃娃臉是他！　「永遠的小朋友」黃西田竟77歲了：很感謝這張臉

記者蔡琛儀／台北報導

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日榮耀回歸台北流行音樂中心（北流），首場請出睽違螢光幕7年以上的余天，帶著兒子余祥銓和秀場好搭檔黃西田擔任壓軸。今年是黃西田出道65週年，已經77歲的他，從年輕到現在都始終一副娃娃臉，凍齡程度令人訝異。

▲黃西田參加鑽石舞台之夜演唱會。（圖／萬星傳播提供）

對此他笑說：「年輕時想要看起來成熟一點，現在反而很感謝這張臉，算是老天給的禮物吧！其實不只外表，我的心態也一直保持年輕。」他也感性說：「入行這麼久，能夠一直被記得、被邀請，本身就是一件很感恩的事。對我來說，『鑽石舞台之夜』不只是演出，更像是一場老朋友的聚會，我也希望把這65年累積的能量，回饋給支持我一路走來的觀眾。」

他特別期待和老友余天在舞台上相見歡：「以前在秀場的日子很辛苦，但也特別有人情味。我跟他在後台常常互相照應，有時候一句提醒、一個玩笑，就能變出一些火花的演出，這就是默契，到現在都很難忘。」

▲黃西田絲毫看不出來已經快80歲。（圖／萬星傳播提供）

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，首日有「余天、余祥銓父子+黃西田」坐鎮，第二天由老蕭壓軸、李千娜加入；完整演出陣容還有王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等，門票已在年代售票系統開賣，本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。