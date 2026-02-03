許聖梅抱200萬現金救婆婆卻無權申請病歷！　 親揭長照媳婦心酸

記者孟育民／台北報導

高點綜合台《震震有詞》由謝震武律師主持，討論「孝順、責任該扛還是外包？長子女或媳婦是最佳舉重選手？！」。節目中引發熱議的，是藝人李運慶的妻子洪詩因親力親為照顧失智公公，竟遭網友酸是「孝道外包」，更被質疑「原生家庭缺愛才委屈」。對此許聖梅深有感觸，自曝曾抱著200萬現金奔走醫院，卻連幫婆婆申請病歷的資格都沒有，凸顯媳婦在長照家庭中的邊緣地位。

▲許聖梅親揭媳婦面對長照的辛酸。（圖／和展影視提供）



藝人李運慶的哥哥日前發文感謝弟媳洪詩對失智父親把屎把尿，意外引發論戰。諮商心理師林嘉歆提醒，許多長子女或媳婦容易產生「救世主情結」，想陪對方走過煎熬，但長照是長期抗戰。她建議在婚前或面臨照顧議題時，必須與另一半釐清三點：「是當老婆還是當看護？」、「是否有救世主情結？」以及「財務與時間分配是否失去自我？」，避免盲目承擔。

▲諮商心理師林嘉歆提醒長子女或媳婦面對另一半雙親長照需仔細考量。（圖／和展影視提供）

許聖梅在節目中分享，當年有失智症的婆婆因心肌梗塞倒下，全家人緊急成立家族群組，討論醫療方式、醫藥費付款事宜，卻唯獨沒有邀請身為媳婦的她加入。許聖梅苦笑說：「但我很有存在感，因為要付帳單！」她透露曾抱著一、兩百萬現金趕往醫院付費，但在需要轉院申請病歷時，卻被醫院以「媳婦不具血緣關係」為由拒絕，讓她深感辛酸。