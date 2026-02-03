ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

隋棠只穿內衣「翹臀看光」
周末變天「2段低溫」探8℃
群星悼念袁惟仁！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

大S 具俊曄 袁惟仁 隋棠 Chappell Roan 鮑比達

舒華暴瘦後現身台灣！　「親揭近況」自招被團員虧：瘋了嗎

▲舒華現身記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲舒華現身記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者翁子涵／台北報導

南韓人氣女團 i-dle 成員舒華今（3日）現身記者會，為「電商女王」Mavis 瑪菲司旗下品牌擔任代言人，她以一襲細肩帶淡粉色系花朵長洋裝亮相，展現纖細手臂與優雅氣質，一出場便吸引現場目光，久違回到台灣出席活動，舒華開心表示：「今天非常開心可以來到這裡，每次回來都很開心，大家都給我很多稱讚跟支持。」

▲▼舒華近來暴瘦成為話題。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼舒華近來暴瘦成為話題。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼電商女王 Mavis 瑪菲司X 品牌代言人舒華SHUHUA記者會。（圖／記者周宸亘攝）

舒華近來因「暴瘦」再度掀起討論，就連主持人曾寶儀都忍不住擔心她，她則感性向粉絲喊話，感謝大家無條件的愛與支持，並提醒近期流感盛行，「不要太累，健康真的很重要，凡事都要以健康為主。」讓曾寶儀直呼：「那我就放心了。」

談及維持體態的秘訣，她分享自己不太在戶外運動，若在海外工作無法上皮拉提斯課程，就會在飯店跑步機上跑非常久，久到甚至常被團員虧：「你瘋了嗎？」她笑說自己很喜歡臉漲紅、大爆汗的感覺，同時也強調拉筋的重要性，「開始拉筋後，常常被稱讚體態很好，拉完筋也不會那麼緊繃。」

談到拍攝工作，她自信又幽默地說，只要事前與導演、工作人員溝通好，就不覺得困難，「反正顏值在這，工作比較輕鬆。」也不忘感謝幕後團隊把自己拍得很漂亮，此次代言保健相關產品，舒華透露當初看到產品就覺得相當可愛，加上自己已經26歲，也開始意識到保養的重要性，「好像應該也要吃一些保健品跟膠原蛋白補充。」

被問到保持好心情的方法，舒華直言自己的心態很簡單，「遇到不開心的人事物就會立刻保持三米距離、直接隔離，就算看到也不會放在心上。」至於今年的計畫，她預告將挑戰一些全新的事物，「之後大家就會知道。」團體方面也已推出新歌，曲風相較以往更加新穎，期待歌迷能夠喜歡。

▲▼舒華常在跑步機跑很久。（圖／記者周宸亘攝）

▼舒華常在跑步機跑很久。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼電商女王 Mavis 瑪菲司X 品牌代言人舒華SHUHUA記者會。（圖／記者周宸亘攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

舒華

推薦閱讀

具俊曄穿27年前大S送的舊物露面！悲痛吐現況「想妳想到快死了」逼哭萬人

具俊曄穿27年前大S送的舊物露面！悲痛吐現況「想妳想到快死了」逼哭萬人

17小時前

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開　網淚：道明寺來杉菜葬禮

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開　網淚：道明寺來杉菜葬禮

4小時前

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女：牽我走紅毯

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女：牽我走紅毯

15小時前

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」　總監曝具俊曄設計本意

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」　總監曝具俊曄設計本意

3小時前

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」　自爆險錯過飛機：多虧粉絲

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」　自爆險錯過飛機：多虧粉絲

16小時前

大S遺照首曝光！小S淚揭姊姊最後歲月：一個不貪圖愛以外的人陪著

大S遺照首曝光！小S淚揭姊姊最後歲月：一個不貪圖愛以外的人陪著

4小時前

袁惟仁病逝…兒女發文淚別！　袁義認逃避7年喊「扯平了」

袁惟仁病逝…兒女發文淚別！　袁義認逃避7年喊「扯平了」

17小時前

62歲大咖唱將演出一半！　突當眾開嗆林俊逸：離我遠一點

62歲大咖唱將演出一半！　突當眾開嗆林俊逸：離我遠一點

2/1 11:55

葛萊美紅毯／全場瘋狂！Chappell Roan「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸

葛萊美紅毯／全場瘋狂！Chappell Roan「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸

2/2 09:49

快訊／袁惟仁纏病8年逝世！　享年59歲

快訊／袁惟仁纏病8年逝世！　享年59歲

21小時前

快訊／具俊曄心碎發聲「我的熙媛」：下次再見，我們要在一起一輩子

快訊／具俊曄心碎發聲「我的熙媛」：下次再見，我們要在一起一輩子

19小時前

大S雕像鄰居是高以翔！石碑「藏具俊曄催淚告白」　設計理念全曝光

大S雕像鄰居是高以翔！石碑「藏具俊曄催淚告白」　設計理念全曝光

22小時前

熱門影音

具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸

具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸
具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕

具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕
言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄

言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄
女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場

女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場
具俊曄公開超催淚手寫信　「熙媛，下次要永遠在一起」

具俊曄公開超催淚手寫信　「熙媛，下次要永遠在一起」
袁惟仁病逝享年59歲　曾創作《征服》《夢一場》

袁惟仁病逝享年59歲　曾創作《征服》《夢一場》
Rosé登葛萊美嗨唱〈APT.〉！　獻吻Bruno Mars嗨翻全場

Rosé登葛萊美嗨唱〈APT.〉！　獻吻Bruno Mars嗨翻全場
〈體面〉于文文舞台上癱軟暈倒　吳克群救援「多唱兩首歌」

〈體面〉于文文舞台上癱軟暈倒　吳克群救援「多唱兩首歌」
嘻小瓜去Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」白眼回應

嘻小瓜去Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」白眼回應
唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」
LingOrm抵台機場塞爆　見整排娃娃一一幫開光

LingOrm抵台機場塞爆　見整排娃娃一一幫開光
LiSA中文喊：馬上有票　許願下次要唱大巨蛋

LiSA中文喊：馬上有票　許願下次要唱大巨蛋
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

泰容女粉「背大看板四處跳舞」　揪親姊尋人！本尊視訊致謝

泰容女粉「背大看板四處跳舞」　揪親姊尋人！本尊視訊致謝

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

看更多

【拒檢衝撞還開逃】中壢警開12槍！歹徒還是跑了

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前71

快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地　送醫搶救不治

27分鐘前10

演唱會倒數5天爆涉毒！　日夯團成員被逮捕「家中被搜出大麻」

47分鐘前0

《甄嬛傳》過年馬拉松回歸「開播日公開」　3古裝經典24小時直播

52分鐘前1

稱「被GD拉去坐大腿」！陸女星直播瞎爆掀戰　曾和T.O.P親密私照外洩

56分鐘前0

康康主持《綜藝一級棒》終於開金口獻唱！　女歌手集體走音大崩潰

56分鐘前0

胡瓜被美女餵食獻吻無法承受　大喊「都是職業傷害」

1小時前74

高慧君暴瘦24kg！在家昏倒臉骨折…整顆頭腫脹「1部位」永遠消失

1小時前10

趙露思低調奔醫院！護理師教糞便檢查「棉棒在屁股轉兩圈」嚇傻了

1小時前1

《星光4》冠軍方宥心一談袁惟仁「眼眶紅了」　親曝他比賽私下暖舉

1小時前1

電商女王瑪菲司超狂營收曝光！　爆員旅大吵老公「氣到收行李走人」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 具俊曄穿27年前大S送的舊物
    17小時前9435
  2. 言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開
    4小時前3016
  3. 袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女
    15小時前5832
  4. 大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」
    3小時前3416
  5. SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」
    16小時前345
  6. 大S遺照首曝光！小S淚揭姊姊最後歲月
    4小時前266
  7. 袁惟仁病逝…兒女發文淚別！袁義認逃避7年喊「扯平了」
    17小時前2215
  8. 62歲大咖唱將演出一半！　突當眾開嗆林俊逸：離我遠一點
    2/1 11:551
  9. Chappell Roan「乳環掛禮服」
    2/2 09:492820
  10. 快訊／袁惟仁纏病8年逝世！　享年59歲
    21小時前4031
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合