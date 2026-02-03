舒華暴瘦後現身台灣！　「親揭近況」自招被團員虧：瘋了嗎

▲舒華現身記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

南韓人氣女團 i-dle 成員舒華今（3日）現身記者會，為「電商女王」Mavis 瑪菲司旗下品牌擔任代言人，她以一襲細肩帶淡粉色系花朵長洋裝亮相，展現纖細手臂與優雅氣質，一出場便吸引現場目光，久違回到台灣出席活動，舒華開心表示：「今天非常開心可以來到這裡，每次回來都很開心，大家都給我很多稱讚跟支持。」

▲▼舒華近來暴瘦成為話題。（圖／記者周宸亘攝）



舒華近來因「暴瘦」再度掀起討論，就連主持人曾寶儀都忍不住擔心她，她則感性向粉絲喊話，感謝大家無條件的愛與支持，並提醒近期流感盛行，「不要太累，健康真的很重要，凡事都要以健康為主。」讓曾寶儀直呼：「那我就放心了。」

談及維持體態的秘訣，她分享自己不太在戶外運動，若在海外工作無法上皮拉提斯課程，就會在飯店跑步機上跑非常久，久到甚至常被團員虧：「你瘋了嗎？」她笑說自己很喜歡臉漲紅、大爆汗的感覺，同時也強調拉筋的重要性，「開始拉筋後，常常被稱讚體態很好，拉完筋也不會那麼緊繃。」

談到拍攝工作，她自信又幽默地說，只要事前與導演、工作人員溝通好，就不覺得困難，「反正顏值在這，工作比較輕鬆。」也不忘感謝幕後團隊把自己拍得很漂亮，此次代言保健相關產品，舒華透露當初看到產品就覺得相當可愛，加上自己已經26歲，也開始意識到保養的重要性，「好像應該也要吃一些保健品跟膠原蛋白補充。」

被問到保持好心情的方法，舒華直言自己的心態很簡單，「遇到不開心的人事物就會立刻保持三米距離、直接隔離，就算看到也不會放在心上。」至於今年的計畫，她預告將挑戰一些全新的事物，「之後大家就會知道。」團體方面也已推出新歌，曲風相較以往更加新穎，期待歌迷能夠喜歡。

▲▼舒華常在跑步機跑很久。（圖／記者周宸亘攝）

