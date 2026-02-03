男友低頭幫穿襪！米可白開刀「罕見放閃」孫綻…媽媽緊抱安慰

記者陳芊秀／綜合報導

金鐘女星米可白完成人生大事！她2月初接受「鼻息肉與神經切除」手術，透過社群平台發文，透露媽媽與哥哥前來陪伴，且男友孫綻也來醫院照顧，罕見曝光男友的貼心舉動。

▲米可白手術住院，媽媽與哥哥搭高鐵前來醫院。（圖／翻攝自IG）

米可白淚崩：媽媽第一次叫我乖寶寶

[廣告]請繼續往下閱讀...

米可白在文中感性分享，開刀當天，媽媽「黃玲玲小姐」與哥哥一大早便從鹿港搭乘高鐵北上，一路守候她進出手術室。一向傳統、不擅表達情感的米媽媽，在準備回鹿港前突然抱住米可白，輕聲安慰：「我的乖寶寶，要照顧身體，不要擔心。我們默默去關懷那些孩子就好，不要在意別人怎麼說，你很好」。

限動曝光病房最暖風景

限動曬出的照片中，米可白雖然鼻頭貼著紗布，仍露出燦爛笑容，並感謝經紀公司夥伴從開刀到修護期間的持續陪伴。男友孫綻則展現細心的一面，在冷氣團襲台之際，限動中可見被米可白暱稱為「Mr. 恐龍」的他，擔心米可白打針手部不適且天氣寒冷，正低頭為躺在病床上的她穿上襪子，讓米可白甜喊：「獲得穿襪襪」。此外閨蜜阿諾當天有活動，仍抽空特地來探望。她感動稱其為「我的愛人」，感謝對方在又冷又累的狀態下仍特地前來關心。

▲米可白悄放閃，男友孫綻幫她穿襪。（圖／翻攝自IG）

▲阿諾前來探望米可白。（圖／翻攝自IG）

▲米可白感謝公司夥伴一直陪伴她手術。（圖／翻攝自IG）