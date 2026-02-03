韋喆為節目狂甩7公斤！　許願合作OZI激盪音樂火花

▲ Keril韋喆推出新單曲。（圖／川流音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Keril韋喆推出新單曲〈Burn Me Down〉，來自加勒比海國家聖露西亞的他，12年前跨越超過15,000公里來到台灣，從學中文、唱華語歌開始，回顧2025年，對韋喆而言是一個關鍵的「豐收年」，不僅推出個人專輯、來台發展滿12年，2025年滿11年的同時正式取得台灣永久居留證，也因參與節目《最強的身體》獲得更多關注。同年他也跨足戲劇演出，在作品《不如海邊吹吹風》中與陳柏霖同框，展現音樂之外的多元可能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ Keril韋喆減重7公斤。（圖／川流音樂提供）



Keril 韋喆透露去年的健身旅程並不容易，膝蓋受傷反覆不癒，讓體重上升、恢復進度一度停滯，就在這個階段，他意外收到節目《最強的身體》的邀請，於是決定全力以赴迎接挑戰。這次高強度訓練重新點燃他的動力，比賽結束後膝蓋狀況完全康復，也成功減重超過 7 公斤，讓他直言現在的自己比以前更健康、更專注。

展望2026年，Keril韋喆希望自己能保持開放的心態，嘗試各種真誠、有趣的合作形式，不論是音樂、節目或不同類型的跨界計畫，都願意主動接觸。在音樂創作上，他也點名期待有機會能與 OZI 合作，認為對方的 R&B 音樂帶著迷人的張力，彼此風格的差異本身就很容易激出新的火花。

