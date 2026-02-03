余天認被綜藝天王惹毛「動怒呼巴掌」！　親揭都市傳說內幕

記者蔡琛儀／台北報導

胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將在3月21、22日回歸台北流行音樂中心（北流），首場請出睽違螢光幕7年以上的余天，帶著兒子余祥銓和秀場好搭檔黃西田擔任壓軸。余天過去在秀場、綜藝節目的「巴掌功」名聞遐邇，他笑言：「被我打過的肯定超過百人。」而這個橋段竟是從被豬哥亮惹毛開始的。

▲余天過去是秀場扛壩子之一。（圖／萬星傳播提供）

距離上一次握主持棒的節目華視《黃金年代》已經7年，過去20年重心在政壇發展的余天，雖然已許久沒登台演唱，仍老神在在：「 不會緊張，也沒有特別練習。」他過去秀場經驗豐富，憶起當年的秀場生活，余天說：「基本上都是在趕場，餐廳秀的後台都比較小一點，有空就是打『13支』、聊天、簽六合彩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

昔日秀場有著「被余天呼過巴掌才會紅」的都市傳說，余天說：「這是因為有一次作秀，跟豬哥亮講一講，講到我真的生氣了，在台上就直接給他『巴』下去，結果台下笑成一片。」而後豬哥亮跟余天討論「下一場繼續用」，發現每次都效果奇佳，「余氏巴掌功」才開始流行。

▲余祥銓小時候也在秀場走跳。（圖／萬星傳播提供）

將和爸爸同台的余祥銓，童年時就經常在秀場後台走跳，印象中最疼他的「叔叔」們包括張菲、豬哥亮、賀一航，「要跟爸爸一起唱歌不會緊張啊！我們就合唱他的招牌歌〈榕樹下〉。」問他是否接過余天的巴掌功？余祥銓笑說：「完全沒有，爸爸不會打我跟姊姊。」展現余天私下鐵漢柔情的一面。

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場首日有「余天、余祥銓父子+黃西田」坐鎮，第二天由蕭敬騰壓軸、李千娜加入；完整演出陣容還有王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等，門票在年代售票系統熱賣中，本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。

▲余天、余祥銓父子將在鑽石舞台之夜演唱會同台演出。（圖／萬星傳播提供）