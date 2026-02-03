ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

隋棠只穿內衣「翹臀看光」
周末變天「2段低溫」探8℃
群星悼念袁惟仁！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

大S 具俊曄 袁惟仁 隋棠 Chappell Roan 鮑比達

余天認被綜藝天王惹毛「動怒呼巴掌」！　親揭都市傳說內幕

記者蔡琛儀／台北報導

胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將在3月21、22日回歸台北流行音樂中心（北流），首場請出睽違螢光幕7年以上的余天，帶著兒子余祥銓和秀場好搭檔黃西田擔任壓軸。余天過去在秀場、綜藝節目的「巴掌功」名聞遐邇，他笑言：「被我打過的肯定超過百人。」而這個橋段竟是從被豬哥亮惹毛開始的。

▲▼ 黃西田、余天、余祥銓父子參加鑽石舞台之夜演唱會。（圖／萬星傳播提供）

▲余天過去是秀場扛壩子之一。（圖／萬星傳播提供）

距離上一次握主持棒的節目華視《黃金年代》已經7年，過去20年重心在政壇發展的余天，雖然已許久沒登台演唱，仍老神在在：「 不會緊張，也沒有特別練習。」他過去秀場經驗豐富，憶起當年的秀場生活，余天說：「基本上都是在趕場，餐廳秀的後台都比較小一點，有空就是打『13支』、聊天、簽六合彩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

昔日秀場有著「被余天呼過巴掌才會紅」的都市傳說，余天說：「這是因為有一次作秀，跟豬哥亮講一講，講到我真的生氣了，在台上就直接給他『巴』下去，結果台下笑成一片。」而後豬哥亮跟余天討論「下一場繼續用」，發現每次都效果奇佳，「余氏巴掌功」才開始流行。

▲▼ 黃西田、余天、余祥銓父子參加鑽石舞台之夜演唱會。（圖／萬星傳播提供）

▲余祥銓小時候也在秀場走跳。（圖／萬星傳播提供）

將和爸爸同台的余祥銓，童年時就經常在秀場後台走跳，印象中最疼他的「叔叔」們包括張菲、豬哥亮、賀一航，「要跟爸爸一起唱歌不會緊張啊！我們就合唱他的招牌歌〈榕樹下〉。」問他是否接過余天的巴掌功？余祥銓笑說：「完全沒有，爸爸不會打我跟姊姊。」展現余天私下鐵漢柔情的一面。

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場首日有「余天、余祥銓父子+黃西田」坐鎮，第二天由蕭敬騰壓軸、李千娜加入；完整演出陣容還有王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等，門票在年代售票系統熱賣中，本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。

▲▼ 黃西田、余天、余祥銓父子參加鑽石舞台之夜演唱會。（圖／萬星傳播提供）

余天、余祥銓父子將在鑽石舞台之夜演唱會同台演出。（圖／萬星傳播提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

余天余祥銓豬哥亮

推薦閱讀

具俊曄穿27年前大S送的舊物露面！悲痛吐現況「想妳想到快死了」逼哭萬人

具俊曄穿27年前大S送的舊物露面！悲痛吐現況「想妳想到快死了」逼哭萬人

17小時前

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開　網淚：道明寺來杉菜葬禮

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開　網淚：道明寺來杉菜葬禮

4小時前

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女：牽我走紅毯

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女：牽我走紅毯

15小時前

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」　總監曝具俊曄設計本意

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」　總監曝具俊曄設計本意

3小時前

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」　自爆險錯過飛機：多虧粉絲

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」　自爆險錯過飛機：多虧粉絲

16小時前

大S遺照首曝光！小S淚揭姊姊最後歲月：一個不貪圖愛以外的人陪著

大S遺照首曝光！小S淚揭姊姊最後歲月：一個不貪圖愛以外的人陪著

4小時前

袁惟仁病逝…兒女發文淚別！　袁義認逃避7年喊「扯平了」

袁惟仁病逝…兒女發文淚別！　袁義認逃避7年喊「扯平了」

17小時前

62歲大咖唱將演出一半！　突當眾開嗆林俊逸：離我遠一點

62歲大咖唱將演出一半！　突當眾開嗆林俊逸：離我遠一點

2/1 11:55

葛萊美紅毯／全場瘋狂！Chappell Roan「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸

葛萊美紅毯／全場瘋狂！Chappell Roan「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸

2/2 09:49

快訊／袁惟仁纏病8年逝世！　享年59歲

快訊／袁惟仁纏病8年逝世！　享年59歲

21小時前

快訊／具俊曄心碎發聲「我的熙媛」：下次再見，我們要在一起一輩子

快訊／具俊曄心碎發聲「我的熙媛」：下次再見，我們要在一起一輩子

19小時前

大S雕像鄰居是高以翔！石碑「藏具俊曄催淚告白」　設計理念全曝光

大S雕像鄰居是高以翔！石碑「藏具俊曄催淚告白」　設計理念全曝光

22小時前

熱門影音

具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸

具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸
具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕

具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕
言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄

言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄
女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場

女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場
具俊曄公開超催淚手寫信　「熙媛，下次要永遠在一起」

具俊曄公開超催淚手寫信　「熙媛，下次要永遠在一起」
袁惟仁病逝享年59歲　曾創作《征服》《夢一場》

袁惟仁病逝享年59歲　曾創作《征服》《夢一場》
Rosé登葛萊美嗨唱〈APT.〉！　獻吻Bruno Mars嗨翻全場

Rosé登葛萊美嗨唱〈APT.〉！　獻吻Bruno Mars嗨翻全場
〈體面〉于文文舞台上癱軟暈倒　吳克群救援「多唱兩首歌」

〈體面〉于文文舞台上癱軟暈倒　吳克群救援「多唱兩首歌」
嘻小瓜去Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」白眼回應

嘻小瓜去Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」白眼回應
唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」
LingOrm抵台機場塞爆　見整排娃娃一一幫開光

LingOrm抵台機場塞爆　見整排娃娃一一幫開光
LiSA中文喊：馬上有票　許願下次要唱大巨蛋

LiSA中文喊：馬上有票　許願下次要唱大巨蛋
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

泰容女粉「背大看板四處跳舞」　揪親姊尋人！本尊視訊致謝

泰容女粉「背大看板四處跳舞」　揪親姊尋人！本尊視訊致謝

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

看更多

【拒檢衝撞還開逃】中壢警開12槍！歹徒還是跑了

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前71

快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地　送醫搶救不治

27分鐘前10

演唱會倒數5天爆涉毒！　日夯團成員被逮捕「家中被搜出大麻」

47分鐘前0

《甄嬛傳》過年馬拉松回歸「開播日公開」　3古裝經典24小時直播

52分鐘前1

稱「被GD拉去坐大腿」！陸女星直播瞎爆掀戰　曾和T.O.P親密私照外洩

56分鐘前0

康康主持《綜藝一級棒》終於開金口獻唱！　女歌手集體走音大崩潰

56分鐘前0

胡瓜被美女餵食獻吻無法承受　大喊「都是職業傷害」

1小時前74

高慧君暴瘦24kg！在家昏倒臉骨折…整顆頭腫脹「1部位」永遠消失

1小時前10

趙露思低調奔醫院！護理師教糞便檢查「棉棒在屁股轉兩圈」嚇傻了

1小時前1

《星光4》冠軍方宥心一談袁惟仁「眼眶紅了」　親曝他比賽私下暖舉

1小時前1

電商女王瑪菲司超狂營收曝光！　爆員旅大吵老公「氣到收行李走人」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 具俊曄穿27年前大S送的舊物
    17小時前9435
  2. 言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開
    4小時前3016
  3. 袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女
    15小時前5832
  4. 大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」
    3小時前3416
  5. SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」
    16小時前345
  6. 大S遺照首曝光！小S淚揭姊姊最後歲月
    4小時前266
  7. 袁惟仁病逝…兒女發文淚別！袁義認逃避7年喊「扯平了」
    17小時前2215
  8. 62歲大咖唱將演出一半！　突當眾開嗆林俊逸：離我遠一點
    2/1 11:551
  9. Chappell Roan「乳環掛禮服」
    2/2 09:492820
  10. 快訊／袁惟仁纏病8年逝世！　享年59歲
    21小時前4031
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合