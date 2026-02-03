慟別袁惟仁！　前妻陸元琪親曝ICU煎熬：最恐懼手機訊息聲

記者陳芊秀／綜合報導

華語樂壇知名音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（2）日於家中離世，享年57歲。他與女星陸元琪有段14年婚姻，2016年雙方簽字離婚，離世當晚，前妻也透過社群平台發聲。

▲得知袁惟仁離世哭了！前妻陸元琪低調發文。（圖／翻攝自臉書）

陸元琪：孩子接到訊息說「把拔走了」

陸元琪發文透露，其實袁惟仁從今年一月初就已住進加護病房（ICU），這段期間，兒女袁義、袁融都曾南下探望爸爸。她難過表示，這些日子以來，全家人最恐懼的就是聽到手機訊息通知的聲音，深怕傳來的是無法挽回的消息。

昨日接近中午時分，孩子們接到了最不願面對的訊息，並告訴陸元琪：「把拔走了。」隨即全家人陷入淚海，陸元琪形容母女倆哭到眼睛腫得像「大型手工魚餃」與「手工大肉包」。儘管心情複雜且悲慟，陸元琪仍強調會堅強陪伴孩子沉澱心情，並對關心她的粉絲喊話：「我們都會好好的。」

袁惟仁兒女淚別

袁義坦言7年前面對父親病倒時，「如果我們真的不小心還有下輩子，希望我們可以再一次，好好當個及格的父子。」不肯走進病房探望，其實只是想在爸爸面前叛逆一次，「像這七年裡，我總是用工作當藉口，沒辦法一直待在你身邊。這樣算是扯平了吧。」而他仍以身為袁惟仁的兒子為榮，也希望在另外一端的父親，能同樣因為有他這個兒子而感到驕傲，「如果我們真的不小心還有下輩子，希望我們可以再一次，好好當個及格的父子。」

袁融過去曾因星二代身分感到壓力，「好像打著星二代的名義就必須活出眾人期盼的模樣。但心裡卻總是很驕傲我的爸爸是你。」她也表示：「以後不做指甲了，你最愛的吉他，我會繼續彈下去。」並感性向袁惟仁喊話：「下輩子還做你女兒。下輩子看著我長大、牽我走紅毯。在這個世界上讓我愛你久一點。」