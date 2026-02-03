大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」　總監曝具俊曄設計本意

記者田暐瑋／綜合報導

大S逝世一周年這天，具俊曄替愛妻親手設計的紀念雕像正式揭幕，雕像以一個閉眼微笑的女孩形象打造，但也有部分網友好奇「怎麼不像大S？」有人翻出大S年輕時的照片對比，發現兩者容貌極為相似，直呼：「大S永遠是歐巴心中那個可愛的小女孩。」

大S雕像不像本人？ 網翻出原型舊照

具俊曄提到，雕像的設計靈感來自於大S生前常自稱是「外星人」，因此轉化成宇宙主題，透過9個行星方塊來打造，雕像的型態則是一個穿著連身裙、頭綁著蝴蝶結，雙手合十放在胸前，閉眼露出微笑的小女孩，對於有人質疑不像大S本人，有網友翻出一張大S年輕時和家中長輩合照的照片，頭上一樣綁著蝴蝶結，兩者神態不謀而合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友翻出大S年輕照，對比雕像神韻相似度高。（圖／翻攝自大S微博）



對於雕像和大S像不像的議題在網上掀起討論，網友表示「那是他初見大S的樣子，一眼萬年」、「那就是大S在他心目中的樣子，也是在所有愛她的人心裡的樣子」、「另外看到一個很溫柔的講法，說真正愛她的人怎麼會捨得做一個一模一樣的雕像，孤單的在那邊一個人淋雨一個人吹風一個人曬太陽」。

藝術總監還原「雕像設計理念」：不追求寫實

負責打造雕像的藝術總監李承道也發文透露了創作背景及設計理念，表示這座雕像並非追求寫實，而是在表達大S所留下的精神，並為她創造一個可以永恆停留的地方，在設計過程中保持謹慎，避免主導敘事，而是回歸自身的創作脈絡，尋找合適的表現方式，「這是一件完全屬於具俊曄先生、獻給熙媛的作品，我的角色是協助他將情感轉化為可被時間承載的形式。」

▲大S的雕像以少女型態展現溫柔恬靜的一面。（圖／記者徐文彬攝）