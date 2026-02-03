大S遺照首曝光！小S淚揭姊姊最後歲月：一個不貪圖愛以外的人陪著

▲大S紀念追思會全體親友合影，遺照也首曝光。（經紀人提供）

圖文／鏡週刊

大S（徐熙媛）的紀念雕像昨（2日）在金寶山墓園舉行揭幕儀式，小S（徐熙娣）代表致詞感謝姊夫具俊曄為姊姊設計了這麼美的雕像，也感謝至親好友在風雨中為姊姊齊聚，與會親友在儀式最後也合影留念，而大S遺照也首度曝光。

昨天大S過世滿一週年，親友為她舉辦紀念追思會上，卻遇到下雨天，小S上台致詞時也幽默表示，若揭幕儀式天氣是大太陽，就不像大S風格。而小S因為大S過世演藝工作停擺，至今滿一年，歷經喪姊之痛讓小S陷入悲傷時，就會想到大S在人生最後2年都有具俊曄陪伴，她的心情就會平靜下來。

以下為小S在追思紀念會致詞全文：

感謝我姐夫具俊曄，為我姊設計了一個這麼美的雕像，希望愛著大S的人，當你想念她的時候，可以來看看她，跟她說說話。也謝謝今天來參與的至親好友們，在雨中為我姐獻上一朵花，今天如果是大太陽，就不是我姐的風格了。當我陷入悲傷的深淵時，只要想著，我姊在離世前的三年，陪伴在她身邊的是我姐夫具俊曄，一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西，抱著一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姐，只要這樣想，我的心就會平靜下來，所以我真的很感謝我的姐夫！今天當我媽看到大S的雕像時，她說：寶貝，妳重生了！相信我媽今天的心，洞應該被填滿了。



