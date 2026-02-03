彭小刀現身大S雕像揭幕！高中同學為她都來了：相信熙媛滿滿幸福

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者陳芊秀／綜合報導

「大S」徐熙媛離世屆滿一週年，昨日（2日）其家屬與好友齊聚金寶山，為具俊曄親自參與設計的紀念雕像參與揭幕儀式。現場除大S家人外，昔日華岡藝校的高中同窗也紛紛現身，其中包括藝人彭小刀（小刀）。小刀昨晚於社群平台曬出大合照，感性回憶與大S相識至今的深厚情誼。

▲▼彭小刀與高中同學前往金寶山，參與大S徐熙媛雕像揭幕儀式。（圖／翻攝自Threads）

▲彭小刀與高中同學前往金寶山，參與大S徐熙媛雕像揭幕儀式。（圖／翻攝自Threads）

「探索小組」再聚首！懷念「大隊長」

小刀在發文中提到，當天是與幾位高中同學——也就是當年以大S為首的「探索小組」成員，一起參加這場思念銅像揭幕會。他形容整個過程的情緒波動極大，「大家一下哭一下笑，就像從高中一路到現在的我們」。對於大S在友人群中的形象，小刀給予高度評價，並誓言要學習好友的精神：「我也會努力學習熙媛俠義善良的心，繼續探索這個世界。」

小刀：Cool先生給了所有的愛

除了老友的思念，小刀也特別點出具俊曄（Cool先生）對亡妻的付出。他大讚「熙媛的銅像好美」，並深刻感受到具俊曄在設計與籌備過程中所傾注的情感，「Cool先生真的給了所有的愛」。

此外，小刀也觀察到徐媽、小S（徐熙娣）以及徐家、許家全體成員的行動，眾人對大S滿溢的思念與守護讓他深受感動，他感性祝福：「相信熙媛在天上一定感受到滿滿的幸福。」

▲▼彭小刀與高中同學前往金寶山，參與大S徐熙媛雕像揭幕儀式。（圖／翻攝自Threads）

▲彭小刀發文。（圖／翻攝自Threads）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

大S紀念銅像具俊曄彭小刀探索小組

【表情逐漸母湯】箭頭指到誰就要去洗餐袋　爸這樣一指讓弟弟瞬間破防

ETtoday星光雲

