大陸第一網紅新片翻車！諷春晚審查「不好笑斃掉」慘遭全平台下架

記者陳芊秀／綜合報導

大陸「第一網紅」Papi醬在2016年以變聲形式拍影片爆紅，擁有「2016第一網紅」的封號，近年更成功轉戰綜藝圈。而她近日發表一則諷刺春晚的影片《想像中的春晚導演組》，扮成春晚導演還語出驚人說「不好笑，斃掉」，不料發表48小時內遭到全平台下架，引發陸網熱議。

▲大陸第一網紅Papi醬拍片諷刺春晚，影片遭下架。（圖／翻攝自微博）

影片中，Papi醬扮演春晚導演組成員，以幽默荒誕的角度，模仿製作單位審查表演內容的過程。她在片中「不好笑，斃掉」、「地域歧視太多了，斃掉」、「太好笑了這個！斃掉！一點正能量都沒有」、「這個不行呀」、「過幾天咱們再斃掉」。其個人的台詞諷刺了春晚的審查制度，包括不合理的時長控制，以及強行在節目中植入早已過時的網路熱梗等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Papi醬扮春晚導演，審查春晚表演內容，有不妥就「斃掉」。（圖／翻攝自微博）

不料影片中Papi醬的台詞「太好笑了，斃掉！」，竟然在現實中應驗。業內人士透露，該影片因揭露春晚創作的內幕，被判定為「風險內容」而強制下架。此事件震驚各界，Papi醬的影片下架引發同行警惕，創作環境進一步收緊，許多網紅公司開始強化內容審核機制，要求旗下創作者避開諷刺主流文化活動等敏感題材，以降低風險。

▲Papi醬春晚影片遭全平台下架。（圖／翻攝自微博）

網友評論Papi醬影片遭撤風波「下架事件印證了創作空間的收縮」，並主張應「捍衛合理的批評權」。不少人感嘆影片中那句「太好笑了，斃掉！」竟然在現實中諷刺地應驗，認為這反映出「官方的審查邏輯」與公眾期待之間的矛盾。但另一派網友則認為，影片「片面否定了春晚工作者的努力」，並批評 Papi 醬「不應以個別節目來否定整體」。Papi的創作影片雖然遭全平台下架，但意外在海外影音平台瘋傳。