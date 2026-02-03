羅志祥傳重返大陸舞台「省級巡演過審」　快閃上海簽書會7小時寵粉

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
隋棠只穿內衣「翹臀看光」
周末變天「2段低溫」探8℃
群星悼念袁惟仁！
▲羅志祥上月25日在上海舉辦長達7小時的「電子書簽售會」，吸引大批粉絲到場支持。（圖／翻攝自小紅書）

圖文／CTWANT

演藝事業橫跨主持、歌唱、戲劇的多棲全能亞洲舞王小豬羅志祥，近期推出全新著作《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，首度完整回顧自己歷經低潮與重生的心路歷程。新書上架後反應熱烈，首刷隨即售罄，出版社緊急加印二版，氣勢驚人。據悉上月25日下午1點，羅志祥更於上海舉辦長達7小時的「電子書簽售會」，吸引大批粉絲到場支持。向來以寵粉聞名的小豬，對粉絲帶來的自己的舊書、卡片來者不拒，全程親切簽名，展現滿滿誠意。

▲有眼尖粉絲發現羅志祥身上別著Mini Mic，推測極有可能正在錄製節目。（圖／翻攝自小紅書）

▲此趟上海之行，羅志祥被目擊身穿古裝，疑似拍攝遊戲代言。（圖／翻攝自小紅書）

此次上海站簽售會，羅志祥特別為當地粉絲準備專屬福利，不僅親筆簽名上海限定明信片，還加碼送出隱藏版親簽拍立得照片，讓粉絲驚喜連連。而他這趟上海行程同樣滿檔，羅志祥還被目擊身穿古裝，疑似拍攝遊戲代言；另一次則打上領帶、穿著襯衫現身密室逃脫，眼尖粉絲發現他身上別著Mini Mic，推測極有可能正在錄製節目，引發熱烈討論。

▲活動結束後，羅志祥也在微博發文感性感謝粉絲一路相挺。（圖／翻攝自羅志祥微博）

活動結束後，羅志祥也在微博發文感性感謝粉絲一路相挺：「非常感謝大家來到今天的上海簽書會！和大家見面的每個瞬間都是我最珍貴的禮物，謝謝你們一直把愛裝進信封，跨越距離送到我手裡。如果有什麼想對我說的話，可以寫在明信片上寄出來，我會認真看，也會一直記在心裡！很開心能和大家度過這幾個小時，非常非常期待未來可以多多見面。」

儘管持續在台灣努力耕耘演藝事業，羅志祥對中國大陸市場仍抱持高度企圖心，近年不斷洽詢相關人士，積極尋求重返對岸舞台的機會，並規劃於各省大型城市展開全新巡演。據悉相關主管單位審批已通過，目前正緊鑼密鼓籌備中，有望讓小豬再度展現舞台魅力。

▲羅志祥和林襄搭檔主持的中天綜合台談話性節目《綜藝OK啦》。（圖／方萬民攝、翻攝自林襄FB）

此外，羅志祥主持的中天綜合台談話性節目《綜藝OK啦》開播已滿一季，近期主持搭檔已由何美換上啦啦隊女神林襄，也讓外界期待兩人能激盪出全新火花，為節目帶來新一波收視高峰。

