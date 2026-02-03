ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
李亞鵬大洗白！直播「撿米粒吃」網看哭　王菲暗捐公益醫院1.5億

一夕洗白見初心／獨家！王菲暗捐公益醫院1.5億　李亞鵬爛19年被發現大善人

▲李亞鵬經商能力欠佳，但他人品為人稱道，一手創建嫣然天使醫院為窮困唇顎裂病童治療的仁心大獲讚揚。（圖／翻攝自李亞鵬小紅書）

圖文／鏡週刊

王菲前夫李亞鵬2014年創辦嫣然天使兒童醫院，最近爆出欠租上億元；然而近來主業是直播帶貨的李亞鵬，卻因此意外點燃一場全民善意的營救行動。憑藉近乎「笨拙」的真誠，以及網傳繼女竇靖童與前妻的助攻，他在72小時內捲動32萬網友自發捐款破新台幣8600萬元，單場直播銷售額更是飆破2億多元，社群一週漲粉93萬。

長期以來，李亞鵬的商海征途總是伴隨著「情懷大過能力」的嘲諷，然而，當他創辦的北京嫣然天使兒童醫院爆發欠租及搬遷危機，他用一段31分鐘影片坦承個人能力不足，不規避責任的態度已贏得好感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

米粒撿來吃　形象逆轉

一夕洗白見初心／獨家！王菲暗捐公益醫院1.5億　李亞鵬爛19年被發現大善人

▲李亞鵬經商能力欠佳，但他人品為人稱道，一手創建嫣然天使醫院為窮困唇顎裂病童治療的仁心大獲讚揚。（圖／翻攝自李亞鵬小紅書）

一夕洗白見初心／獨家！王菲暗捐公益醫院1.5億　李亞鵬爛19年被發現大善人

▲北京嫣然天使兒童醫院於2012年開業，其民辦非營利性質，導致多年來投入大筆資金，財務仍吃緊。（圖／東方IC）

後面連續四場直播，李亞鵬身穿領口洗到變形的舊衣，不再執著於推銷上萬元紫砂壺，轉而介紹白米等民生用品，吸引更多升斗小民進場集資。期間不小心掉落幾粒米在桌上，他竟下意識地撿起來塞進嘴裡，這份不自覺的樸實，瞬間拉近了與螢幕另一端大眾的距離。

一夕洗白見初心／獨家！王菲暗捐公益醫院1.5億　李亞鵬爛19年被發現大善人

▲王菲（右）還沒與李亞鵬（左）離婚前，兩人多次為醫院舉辦慈善晚宴募款，王菲也私人補貼新台幣1.5億元給醫院。（圖／東方IC）

有營銷號在網上稱王菲大女兒竇靖童低調來直播間挺李亞鵬，還暖喊：「爸，嘗一口這個酥方」，直播室立即沸騰，幾萬盒庫存因竇靖童一句話而秒殺，不到1小時賣了新台幣2千多萬元；第二任前妻海哈金喜即便離婚也發聲力挺；親生女兒李嫣更拍短影片助攻，這些「前任與現任」的集體背書，成了他形象反轉的最強推手。而一向被視為做什麼都失敗的「軟爛男」李亞鵬，在默默行善19年後，形象也被翻轉，被外界發現原來是個大善人。

人品沒話說　爆致命傷

一夕洗白見初心／獨家！王菲暗捐公益醫院1.5億　李亞鵬爛19年被發現大善人

▲身為李亞鵬好友，向太語重心長，建議李亞鵬退居幕後。（圖／翻攝自微博）

向來快人快語的「向太」陳嵐，以過來人姿態挺身為好友背書。她語氣唏噓地細數李亞鵬作為好爸爸的辛酸，透露為了女兒李嫣的容貌（李嫣天生患有唇顎裂），李亞鵬這20年奔波無數，更因這份同理心才硬扛下醫院這門「賠本生意」。

一夕洗白見初心／獨家！王菲暗捐公益醫院1.5億　李亞鵬爛19年被發現大善人

▲為了償還醫院房租，李亞鵬開多場直播帶貨，之後將捐款與帶貨收入捐出。（圖／翻攝自李亞鵬抖音）

向太直言，當年籌備過程極其慘烈，即便她個人捐輸不斐，王菲更是多年來匿名投入高達新台幣1.5億多元支援，對比李亞鵬為了墊付房租甚至變賣資產湊出約1.1億元的瘋狂，這盤公益事業依舊入不敷出。

一夕洗白見初心／獨家！王菲暗捐公益醫院1.5億　李亞鵬爛19年被發現大善人

▲李亞鵬（右）與王菲所生的李嫣（左）在父母離婚後跟爸爸住，父女感情超好。（圖／翻攝自Bonpoint-中國微博）

一夕洗白見初心／獨家！王菲暗捐公益醫院1.5億　李亞鵬爛19年被發現大善人

▲雖然竇靖童（右）與李亞鵬（左）沒有血緣關係，但兩人互動亦如親生父女，可見李亞鵬的用心。（圖／翻攝自一號立井）

但向太也犀利點出李亞鵬的致命傷：「人品沒話說，但經營能力太差！」她直率呼籲大眾別道德綁架明星，並務實地建議李亞鵬應「善良有度」，退居幕後擔任顧問或監事，將專業營運交給職業團隊，這樣才能永續經營醫院，幫助更多病童找回自己的面孔，重獲新生。



具俊曄穿27年前大S送的舊物露面！悲痛吐現況「想妳想到快死了」逼哭萬人

10小時前

具俊曄穿27年前大S送的舊物露面！悲痛吐現況「想妳想到快死了」逼哭萬人

10小時前

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女：牽我走紅毯

9小時前

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女：牽我走紅毯

9小時前

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」　自爆險錯過飛機：多虧粉絲

10小時前

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」　自爆險錯過飛機：多虧粉絲

10小時前

袁惟仁病逝…兒女發文淚別！　袁義認逃避7年喊「扯平了」

11小時前

袁惟仁病逝…兒女發文淚別！　袁義認逃避7年喊「扯平了」

11小時前

快訊／具俊曄心碎發聲「我的熙媛」：下次再見，我們要在一起一輩子

13小時前

快訊／具俊曄心碎發聲「我的熙媛」：下次再見，我們要在一起一輩子

13小時前

快訊／袁惟仁纏病8年逝世！　享年59歲

15小時前

快訊／袁惟仁纏病8年逝世！　享年59歲

15小時前

葛萊美紅毯／全場瘋狂！Chappell Roan「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸

22小時前

葛萊美紅毯／全場瘋狂！Chappell Roan「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸

22小時前

隋棠只穿蕾絲內衣「渾圓翹臀」被看光！　重訓10個月真實身材公開

11小時前

隋棠只穿蕾絲內衣「渾圓翹臀」被看光！　重訓10個月真實身材公開

11小時前

大S雕像鄰居是高以翔！石碑「藏具俊曄催淚告白」　設計理念全曝光

16小時前

大S雕像鄰居是高以翔！石碑「藏具俊曄催淚告白」　設計理念全曝光

16小時前

「七仙女」獨缺Makiyo未現身追思大S掀討論！　經紀人親上火線回應

13小時前

「七仙女」獨缺Makiyo未現身追思大S掀討論！　經紀人親上火線回應

13小時前

62歲大咖唱將演出一半！　突當眾開嗆林俊逸：離我遠一點

2/1 11:55

62歲大咖唱將演出一半！　突當眾開嗆林俊逸：離我遠一點

2/1 11:55

獨／袁惟仁一度恢復心跳　聽完親姊交代「你要走，不要有牽絆」離世

14小時前

獨／袁惟仁一度恢復心跳　聽完親姊交代「你要走，不要有牽絆」離世

14小時前

具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸

具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸
具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕

具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕
言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄

言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄
女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場

女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場
具俊曄公開超催淚手寫信　「熙媛，下次要永遠在一起」

具俊曄公開超催淚手寫信　「熙媛，下次要永遠在一起」
袁惟仁病逝享年59歲　曾創作《征服》《夢一場》

袁惟仁病逝享年59歲　曾創作《征服》《夢一場》
Rosé登葛萊美嗨唱〈APT.〉！　獻吻Bruno Mars嗨翻全場

Rosé登葛萊美嗨唱〈APT.〉！　獻吻Bruno Mars嗨翻全場
〈體面〉于文文舞台上癱軟暈倒　吳克群救援「多唱兩首歌」

〈體面〉于文文舞台上癱軟暈倒　吳克群救援「多唱兩首歌」
嘻小瓜去Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」白眼回應

嘻小瓜去Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」白眼回應
唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」
LingOrm抵台機場塞爆　見整排娃娃一一幫開光

LingOrm抵台機場塞爆　見整排娃娃一一幫開光
LiSA中文喊：馬上有票　許願下次要唱大巨蛋

LiSA中文喊：馬上有票　許願下次要唱大巨蛋
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

泰容女粉「背大看板四處跳舞」　揪親姊尋人！本尊視訊致謝

泰容女粉「背大看板四處跳舞」　揪親姊尋人！本尊視訊致謝

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

剛剛
剛剛
40分鐘前1

2月3日星座運勢／投資不能盲從！雙魚座切忌跟風　金牛專精才賺錢

50分鐘前

50分鐘前1

羅志祥傳重返大陸舞台「省級巡演過審」　快閃上海簽書會7小時寵粉

1小時前

1小時前10

李亞鵬大洗白！直播「撿米粒吃」網看哭　王菲暗捐公益醫院1.5億

9小時前

9小時前22

曹雨婷被傳與康凱復合　工會理事長控訴曾被家暴「不可能！」

9小時前

9小時前2628

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女：牽我走紅毯

10小時前

10小時前175

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」　自爆險錯過飛機：多虧粉絲

10小時前

10小時前4734

具俊曄穿27年前大S送的舊物露面！悲痛吐現況「想妳想到快死了」逼哭萬人

11小時前

11小時前45

隋棠只穿蕾絲內衣「渾圓翹臀」被看光！　重訓10個月真實身材公開

11小時前

11小時前109

陶子淚發文悼念袁惟仁　「以為你會再回來我們互虧」

11小時前

11小時前56

群星悼念袁惟仁！《星光》選手、薛之謙齊致敬　游鴻明慟：我的好友

  1. 具俊曄穿27年前大S送的舊物
    10小時前9434
  2. 袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女
    9小時前5228
  3. SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」
    10小時前345
  4. 袁惟仁病逝…兒女發文淚別！袁義認逃避7年喊「扯平了」
    11小時前2215
  5. 快訊／具俊曄心碎發聲「我的熙媛」：下次再見，我們要在一起一輩子
    13小時前12428
  6. 快訊／袁惟仁纏病8年逝世！　享年59歲
    15小時前4031
  7. Chappell Roan「乳環掛禮服」
    22小時前2820
  8. 隋棠只穿蕾絲內衣「渾圓翹臀」被看光！真實身材公開
    11小時前85
  9. 大S雕像鄰居是高以翔！石碑「藏具俊曄催淚告白」　設計理念全曝光
    16小時前6022
  10. 「七仙女」獨缺Makiyo未現身追思大S掀討論
    13小時前123
ETtoday星光雲

