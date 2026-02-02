曹雨婷被傳與康凱復合　工會理事長控訴曾被家暴「不可能！」

記者葉文正／台北報導

台北市演藝工會日前舉行會員尾牙，前任理事長康凱不請自來，並與現任理事長曹雨婷有短暫交會，甚而有謠言指出，康凱與曹雨婷已然復合！不過曹雨婷立刻澄清：「絕對沒有的事，他是委託別人買餐券進場。」澄清不會再與對方復合，也透露當初兩人分開的原因。

▲曹雨婷(右)與孫情。（圖／演藝工會提供）

曹雨婷表示，「我們台北市演藝工會的尾牙，我並沒有邀請康凱先生出席，他自己委託別人買入埸劵進來的，他和我一點關係都沒有，我和他所有的事已經翻篇，成為歷史！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曹雨婷(右)與廖偉凡。（圖／演藝工會提供）

曹雨婷認為康凱很不應該，還到處敬酒，「這並不是他的埸，這兩天收到很多會員朋友們的反應，對此事很反感！他還和我們會員嗆，讓別人一定要參加他的春酒，會員會不會参加與我無關，會員的權利，但他們不高興他如此不禮貌的行為！」認為用硬逼的方式不太好！

▲康凱。（圖／資料照片）

曹雨婷當年與康凱結識後，雖然是沒有登記的「夫妻」，但整日跟康凱形影不離，不過曹雨婷解釋：「他擔任理事長時，他邀請我做他的秘書長，但後來發現他管理的工會出現很大問題，當問到他時，他對我發脾氣並家暴，之後他又自己告訴我去越南，隨後他自己又轉機到泰國長達數日失聯，更糟糕的是和自己女的理監事私自跑到高雄，事後有朋友轉照片給我才知道，等等一系列不忠不誠的碎事，讓我知道這段情已經緣盡，我也就下定決心决定絕不回頭！」