袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女：牽我走紅毯

記者蔡宜芳／綜合報導

音樂人「小胖老師」袁惟仁不敵病魔，在2日被證實於家中離世。他的女兒袁融稍早再度發文，回憶父親昔日的寵愛與教導，感性許下「下輩子還做你女兒」的願望，也下定決心表示：「以後不做指甲了。」

▲▼袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女。（圖／ETtoday資料照、翻攝自袁融IG）

▲袁惟仁的女兒袁融已經是20歲的少女。（圖／ETtoday資料照、翻攝自袁融IG）

袁融在文中坦言，過去曾因星二代身分感到壓力，「好像打著星二代的名義就必須活出眾人期盼的模樣。但心裡卻總是很驕傲我的爸爸是你。」她透露，自己經常會聽父親的歌，YouTube搜尋紀錄第一也永遠是爸爸袁惟仁，「突然好慶幸我只要打開手機就能看見你、聽見你的聲音。你長滿繭的手、圓滾滾的肚子，甚至是無時無刻纏繞著你的煙味，是我最有安全感的一切。」

▲▼袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女。（圖／翻攝自袁融IG）

▲袁融分享和父親的舊照。（圖／翻攝自袁融IG）

袁融提到，袁惟仁曾教她彈吉他，爸爸即便看不懂五線譜，仍會親自寫下簡譜教她，「後來你花錢讓我去學鋼琴，我看懂五線譜了，『好棒』、『真棒』、『我女兒最棒了』，你好像總是為我驕傲，明明是你花錢讓我去看那些你沒看過的世界。」

面對離別，袁融引用〈旋木〉的歌詞「音樂停下來你將離場，我也只能這樣」表達不捨。為了傳承父親的音樂熱忱，她也表示：「以後不做指甲了，你最愛的吉他，我會繼續彈下去。」並感性向袁惟仁喊話：「下輩子還做你女兒。下輩子看著我長大、牽我走紅毯。在這個世界上讓我愛你久一點。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

