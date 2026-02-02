具俊曄穿27年前大S送的舊物露面！悲痛吐現況「想妳想到快死了」逼哭萬人

記者孟育民／台北報導

南韓歌手具俊曄2025年痛失妻子大S（熙媛），如今妻子離世1年，他2日下午現身金寶山，與S家一起舉辦大S雕像揭幕儀式。陶晶瑩事後發文透露，具俊曄身穿的咖啡色大衣是大S 27年前送的，看著每人用不同的方式表達思念，感慨說：「思念只會越來越長。」





▲▼具俊曄今天穿27年前大S送的大衣。（圖／經紀公司提供）

稍早，具俊曄也公開手寫信，提及對於大S的離去，還是無法有實感，「早上在空蕩蕩的房間裡起床、坐在床角發著呆的時候，直到現在都還分不清這是現實還是夢，希望這一切只是個夢，胸口卻悶痛了起來，開始痛了。」每天他都在思考今天要做什麼料理給大S吃，於是邊提著飯菜、邊往金寶山去，就在這個路程上，他又流下了思念妻子的眼淚。

「哭」成了具俊曄唯一可以撫慰自己的情緒抒發管道，「希望妳能理解我，我的熙媛…，熙媛啊…。」雖然思念大S的情緒無法止住，他甚至表示「想妳想到快要死了」，但具俊曄透過文字向天上的大S訴說情意，「等我們下次再見的時候，就永遠在一起吧。」文末，他寫下大S一直以來喊著他的「光頭歐巴」暱稱，滿溢的思念與不捨幾乎要從字裡行間潰堤而出，讓萬人看了都忍不住鼻酸。

