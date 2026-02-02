SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」　自爆險錯過飛機：多虧粉絲

記者蔡宜芳／綜合報導

女星大S（徐熙媛） 逝世滿一周年，由其丈夫具俊曄親自設計的紀念雕像，於今（2 日）舉行揭幕儀式，現場除了聚集許多大S的好友，連南韓人氣團體Super Junior成員始源也到場致意，他更被發現在結束儀式後，又匆匆搭乘廉價航空離開，引發網友熱議。

▲始源現身大S的雕像揭幕儀式。（圖／記者徐文彬攝）

始源前一天才在日本福岡參加SMTOWN家族演唱會，今天便來台現身金寶山，向大S的雕像獻花致意，有情有義備受讚賞。而他稍早也發文報備，說道：「我回來了。不過，我馬上又要回去了。飛機差點錯過了，但多虧了粉絲們的幫助，才能立刻搭上下一班航班。真的很感謝。這完全是我以及我們團隊的失誤。」

▲始源表示自己已經在返韓的路上。（圖／翻攝自X／siwonchoi）

始源也在另一篇貼文中，解釋自己差點趕不上飛機的原因。他PO出精緻的蛋糕和咖啡照，寫道：「不過，我覺得還是有必要和大家分享一下。這是我至今喝過、吃過的Top 5咖啡和甜點。其實……就是因為吃著吃著，差點把飛機給錯過了。」

▲始源坦言差點因為美食而錯過飛機。（圖／翻攝自X／siwonchoi）

除此之外，也有眼尖網友發現始源最後搭乘的是廉價航空班機，猜測他是為了趕回韓國工作，才直接訂廉航機票。此舉也間接證明他完全是為了來台向大S致意，才特地抽出時間快閃台灣。