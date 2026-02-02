陶子淚發文悼念袁惟仁　「以為你會再回來我們互虧」

記者葉文正／台北報導

音樂人袁惟仁早逝，好友陶晶瑩（陶子）一天經歷不少煎熬，她發文提到：「親友一起見證了為大Ｓ設計的銅像，正要PARTY聚餐，沒想到傳來小胖走了的消息，我又止不住淚了。」

▲陶晶瑩對好友離世心傷。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

陶子提到，一大早，從台北往金山出發。一路上的淒風苦雨、海面波濤洶湧，「很難想像大S的老公具俊曄是如何每天走過這孤獨的千山萬水。」對於具俊曄受的苦感同身受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陶晶瑩(右)送別袁惟仁百感交集。（圖／翻攝臉書）

由於大S，親朋好友們齊聚一堂，為了悼念美麗的大S，陶子說：「一起見證了具為她設計的銅像：一個仰望著台北方向的純真少女。姐夫穿著27年前熙媛送的大衣、徐媽媽炫耀著大S送的鞋，無情的風雨灑落在每個人的身上，在小S和康永哥含淚不捨又時而穿插地獄哏的主持中，大家才發現，思念只會越來越長。」

▲陶晶瑩剛紀念大S，又送別袁惟仁百感交集。（圖／翻攝臉書）

一行人好不容易回到台北，正要好好地party聚餐（S說這才是姐姐想要的氣氛），陶子手機傳來記者的消息，說小胖走了！「下午剛剛哭過的雙眼，又止不住地流眼淚。」

陶子難忍淚水表示：「小胖啊，你真的⋯⋯唉，我知道你累了、也知道家人的辛苦，只是曾經有過一點點期盼，以為你會再回來、一起唱歌、打麻將，互相虧一下⋯⋯謝謝你曾經寫過那麼美的歌，謝謝你願意配合在星光大道搭嘴鼓、謝謝你對創作的堅持，謝謝你。」對於好友驟逝難捨又難離。