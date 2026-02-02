袁惟仁病逝…兒女發文淚別！　袁義認逃避7年喊「扯平了」

記者蔡宜芳／綜合報導

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁在2002年與女星陸元琪結婚，育有兒子袁義、女兒袁融，兩人在2016年離婚後，孩子歸女方撫養。他於2日被證實病逝台東家中，兒女稍早也發文悼念，承諾會陪爸爸走完最後一程。

▲袁惟仁離世。（圖／翻攝自Facebook／袁惟仁 / 小胖老師）

袁義在文中，先是對長期照顧父親的二姑姑與奶奶致謝，並坦言自己這幾年來，並沒有變得更勇敢，「知道時間快用完的時候，我還是一樣拿工作當擋箭牌選擇逃走。」他表示，自己飛往台東時，感覺距離很遠，「後來才發現不是台東遠，是有你在的地方總是離我很遠很遠。」

袁義提到，自己認識父親的樣子，其實跟觀眾一樣，是透過節目與歌影，更曾希望父親能有一句歌詞是專門為自己而寫，「我沒有找到，但我不想找了。我們都知道你這輩子做得最好的角色，就是那個大家心中的小胖老師吧。我不怪你。因為我知道，我也絕對不是一個及格的兒子。」

▲袁義發文悼念父親。（圖／翻攝自袁義IG）

袁義也透露，自己七年前面對父親病倒時，說什麼也不肯走進病房探望，其實只是想在爸爸面前叛逆一次，「像這七年裡，我總是用工作當藉口，沒辦法一直待在你身邊。這樣算是扯平了吧。」不過，他一樣會繼續以身為袁惟仁的兒子為榮，也希望在另外一端的父親，能同樣因為有他這個兒子而感到驕傲，「如果我們真的不小心還有下輩子，希望我們可以再一次，好好當個及格的父子。」

袁惟仁的女兒袁融則在整理情緒後發聲，心碎表示終究要面對這一天，但欣慰父親已經遠離病痛。她表示，在自己心中，袁惟仁是全世界最溫柔的人，記憶中從沒看過爸爸發脾氣，「爸爸曾經說過『我女兒做什麼都是對的』，他的偏愛與寵愛，一直都是我踏入新階段、嘗試新事物時最大的動力。就像我說的，他很溫柔、很善良，在我心裡，他永遠都那麼美好。」

▲袁融透露從未看過爸爸發脾氣。（圖／翻攝自袁融IG）

提到父親最後的時光，袁融透露，上個月得知爸爸住進加護病房後，兩週內跑了兩趟台東探望。由於醫護人員告知情況並不樂觀，她在最後一次見面時，把握機會與父親訴說這八年來關於自己的成長，並堅強地告訴爸爸：「不用擔心我，我長大了。」袁融也表示，接下來會好好陪父親走完最後一程。