ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

中信女神「上下都露」站窗邊被拍
超狂「化學系春聯」諧音藏吉祥話
小S女兒約會高帥男互動超甜
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

頑童 隋棠 謝金燕 崔敏煥 黃載均 芝妍 Jisoo 劉樸

袁惟仁病逝…兒女發文淚別！　袁義認逃避7年喊「扯平了」

記者蔡宜芳／綜合報導

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁在2002年與女星陸元琪結婚，育有兒子袁義、女兒袁融，兩人在2016年離婚後，孩子歸女方撫養。他於2日被證實病逝台東家中，兒女稍早也發文悼念，承諾會陪爸爸走完最後一程。

▲▼袁惟仁病逝…兒女發文淚別！袁義認逃避7年喊「扯平了」。（圖／翻攝自Facebook／袁惟仁 / 小胖老師）

▲袁惟仁離世。（圖／翻攝自Facebook／袁惟仁 / 小胖老師）

[廣告]請繼續往下閱讀...

袁義在文中，先是對長期照顧父親的二姑姑與奶奶致謝，並坦言自己這幾年來，並沒有變得更勇敢，「知道時間快用完的時候，我還是一樣拿工作當擋箭牌選擇逃走。」他表示，自己飛往台東時，感覺距離很遠，「後來才發現不是台東遠，是有你在的地方總是離我很遠很遠。」

袁義提到，自己認識父親的樣子，其實跟觀眾一樣，是透過節目與歌影，更曾希望父親能有一句歌詞是專門為自己而寫，「我沒有找到，但我不想找了。我們都知道你這輩子做得最好的角色，就是那個大家心中的小胖老師吧。我不怪你。因為我知道，我也絕對不是一個及格的兒子。」

▲▼袁惟仁病逝…兒女發文淚別！袁義認逃避7年喊「扯平了」。（圖／翻攝自袁義IG）

▲袁義發文悼念父親。（圖／翻攝自袁義IG）

袁義也透露，自己七年前面對父親病倒時，說什麼也不肯走進病房探望，其實只是想在爸爸面前叛逆一次，「像這七年裡，我總是用工作當藉口，沒辦法一直待在你身邊。這樣算是扯平了吧。」不過，他一樣會繼續以身為袁惟仁的兒子為榮，也希望在另外一端的父親，能同樣因為有他這個兒子而感到驕傲，「如果我們真的不小心還有下輩子，希望我們可以再一次，好好當個及格的父子。」

袁惟仁的女兒袁融則在整理情緒後發聲，心碎表示終究要面對這一天，但欣慰父親已經遠離病痛。她表示，在自己心中，袁惟仁是全世界最溫柔的人，記憶中從沒看過爸爸發脾氣，「爸爸曾經說過『我女兒做什麼都是對的』，他的偏愛與寵愛，一直都是我踏入新階段、嘗試新事物時最大的動力。就像我說的，他很溫柔、很善良，在我心裡，他永遠都那麼美好。」

▲▼袁惟仁病逝…兒女發文淚別！袁義認逃避7年喊「扯平了」。（圖／翻攝自袁融IG）

▲袁融透露從未看過爸爸發脾氣。（圖／翻攝自袁融IG）

提到父親最後的時光，袁融透露，上個月得知爸爸住進加護病房後，兩週內跑了兩趟台東探望。由於醫護人員告知情況並不樂觀，她在最後一次見面時，把握機會與父親訴說這八年來關於自己的成長，並堅強地告訴爸爸：「不用擔心我，我長大了。」袁融也表示，接下來會好好陪父親走完最後一程。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

袁惟仁小胖老師

推薦閱讀

快訊／袁惟仁纏病8年逝世！　享年59歲

快訊／袁惟仁纏病8年逝世！　享年59歲

5小時前

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣　S家全到齊揭幕

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣　S家全到齊揭幕

10小時前

葛萊美紅毯／全場瘋狂！Chappell Roan「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸

葛萊美紅毯／全場瘋狂！Chappell Roan「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸

13小時前

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑　網驚吐：面試竟要幫狗擦尿

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑　網驚吐：面試竟要幫狗擦尿

16小時前

大S紀念雕像曝光！S媽痛哭相擁具俊曄　「七仙女」阿雅、范曉萱淚崩致詞

大S紀念雕像曝光！S媽痛哭相擁具俊曄　「七仙女」阿雅、范曉萱淚崩致詞

8小時前

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行徑惹議！本人震驚回應：願自我反省

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行徑惹議！本人震驚回應：願自我反省

12小時前

快訊／具俊曄心碎發聲「我的熙媛」：下次再見，我們要在一起一輩子

快訊／具俊曄心碎發聲「我的熙媛」：下次再見，我們要在一起一輩子

3小時前

酷龍合體！姜元來現身陪伴具俊曄　楊丞琳、仔仔「星友齊聚」追思大S

酷龍合體！姜元來現身陪伴具俊曄　楊丞琳、仔仔「星友齊聚」追思大S

8小時前

小S女兒Lily約會高帥男！穿情侶裝互動超甜　男方「眼神全是愛」照片曝

小S女兒Lily約會高帥男！穿情侶裝互動超甜　男方「眼神全是愛」照片曝

12小時前

大S雕像鄰居是高以翔！石碑「藏具俊曄催淚告白」　設計理念全曝光

大S雕像鄰居是高以翔！石碑「藏具俊曄催淚告白」　設計理念全曝光

6小時前

具俊曄整個人變灰色！日日守大S墓身形憔悴…花店老闆、粉絲目擊

具俊曄整個人變灰色！日日守大S墓身形憔悴…花店老闆、粉絲目擊

10小時前

獨／袁惟仁一度恢復心跳　聽完親姊交代「你要走，不要有牽絆」離世

獨／袁惟仁一度恢復心跳　聽完親姊交代「你要走，不要有牽絆」離世

4小時前

熱門影音

嘻小瓜去Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」白眼回應

嘻小瓜去Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」白眼回應
曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！

曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！
LingOrm抵台機場塞爆　見整排娃娃一一幫開光

LingOrm抵台機場塞爆　見整排娃娃一一幫開光
恩利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜緩頰：不回才是親爹

恩利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜緩頰：不回才是親爹
TXT唱進大巨蛋！　休寧凱獻唱「想見你」

TXT唱進大巨蛋！　休寧凱獻唱「想見你」
LiSA北車快閃講日式中文　清唱《鬼滅之刃》〈紅蓮華〉

LiSA北車快閃講日式中文　清唱《鬼滅之刃》〈紅蓮華〉
王子吃尾牙被罵爆　小煜嘆：讓他消失就好

王子吃尾牙被罵爆　小煜嘆：讓他消失就好
恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」

恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」
葉芷妤比空姐還操　「還可以接更多」超拚

葉芷妤比空姐還操　「還可以接更多」超拚
吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」
唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」
趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲

趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲
唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

吳宗憲真的包百萬大紅包！　KID拿鉅額怕到秒衝銀行XD

吳宗憲真的包百萬大紅包！　KID拿鉅額怕到秒衝銀行XD

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

趙又廷被網嗆「奪妻之仇不共戴天」！　把女神高圓圓娶走…他笑：不然怎麼辦

趙又廷被網嗆「奪妻之仇不共戴天」！　把女神高圓圓娶走…他笑：不然怎麼辦

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

看更多

【橘貓宵夜隊】攤位前排隊等肉肉 偷插隊還會受貓拳攻擊XD

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前71

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」　自爆險錯過飛機：多虧粉絲

1小時前2114

具俊曄穿27年前大S送的舊物露面！悲痛吐現況「想妳想到快死了」逼哭萬人

1小時前2

隋棠只穿蕾絲內衣「渾圓翹臀」被看光！　重訓10個月真實身材公開

1小時前67

陶子淚發文悼念袁惟仁　「以為你會再回來我們互虧」

1小時前34

群星悼念袁惟仁！《星光》選手、薛之謙齊致敬　游鴻明慟：我的好友

1小時前710

袁惟仁病逝…兒女發文淚別！　袁義認逃避7年喊「扯平了」

1小時前42

蔡康永緬懷大S「美麗身影即使死亡也無法抹去」！　見紀念雕像感概發聲

2小時前21

尪送醫…女星心碎「放棄插管」曝原因　遭兒責怪：為何不救爸爸？

3小時前63

「七仙女」獨缺Makiyo未現身追思大S掀討論！　經紀人親上火線回應

3小時前56

袁惟仁病逝！二姊淚別「他從此自由了」　年後火化與父親合葬

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／袁惟仁纏病8年逝世！　享年59歲
    5小時前3830
  2. 直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣
    10小時前304
  3. Chappell Roan「乳環掛禮服」
    13小時前2820
  4. Melody遭服務業集體爆料奧客行徑
    16小時前3235
  5. S媽痛哭擁抱大S雕像！
    8小時前3834
  6. Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議
    12小時前3837
  7. 快訊／具俊曄心碎發聲「我的熙媛」：下次再見，我們要在一起一輩子
    3小時前11019
  8. 姜元來現身陪伴具俊曄
    8小時前402
  9. 小S女兒Lily約會高帥男！穿白色情侶裝互動超甜
    12小時前226
  10. 大S雕像鄰居是高以翔！石碑「藏具俊曄催淚告白」　設計理念全曝光
    6小時前5620
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合