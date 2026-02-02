群星悼念袁惟仁！《星光》選手、薛之謙齊致敬　游鴻明慟：我的好友

記者蔡宜芳／綜合報導

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁在2日證實病逝，演藝圈群星紛紛在社群發文悼念。昔日《超級星光大道》選手曾沛慈、徐凱希等人感念他的提攜；好友游鴻明、大陸歌手薛之謙、老狼等人，也都寫下對袁惟仁的思念。

▲袁惟仁於2日傳出逝世消息。（圖／翻攝自Facebook／袁惟仁 / 小胖老師）

曾經身為《超級星光大道》參賽者的曾沛慈在社群寫道：「老師，我們會想念您。」感謝袁惟仁曾給予的指導。徐凱希則感懷袁惟仁在自己人生重要的時刻出現，「願在天上的你可以繼續手拿一把吉他，快樂地唱歌。」而周定緯、林雨宣也紛紛致意，感謝袁惟仁昔日的提攜與厚愛。

▲▼《超級星光大道》昔日選手們紛紛發文悼念。（圖／翻攝自IG）

袁惟仁的老友游鴻明，則以經典歌曲〈離家五百哩〉隱喻傷感寫下：「小胖這次離家不只五百哩了。」他感嘆年少時一起經歷的開心、悲傷與浪漫瘋狂，隨著好友的離去已正式落幕，「相信天堂有你更揮灑的音樂空間，一路好走了我的朋友！」

▲游鴻明發文。（圖／翻攝自微博）

薛之謙也發長文致敬，透露自己的創作深受袁惟仁影響，「我有太多東西，是從你這偷摸學來的。」他坦言自己年少時，經常躲在被子裡反覆聆聽袁惟仁的作品，甚至能精準計算倒帶秒數，「我想今天大家在回家的路上都會放起你歌，就當是我們的送別了。」老狼、吉克雋逸也分別在微博致意寫下「R.I.P小胖」、「開了笑了散了，去向更自由的地方了」。

▲大陸歌手薛之謙、老狼、吉克雋逸發文。（圖／翻攝自微博）