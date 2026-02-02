「七仙女」獨缺Makiyo未現身追思大S掀討論！　經紀人親上火線回應

記者孟育民／台北報導

女星大S（徐熙媛） 於去年2月不幸辭世，留給家人與親友無限思念。逝世滿一周年之際，由具俊曄親自設計的大S紀念雕像，於今（2 日）下午2點舉行揭幕儀式。整場儀式約一小時，在歡笑淚水中圓滿落幕，「七仙女」成員阿雅、吳佩慈、范瑋琪、范曉萱皆到場表達瘀思念，然而卻獨缺Makiyo，掀起網路議論。對此，Makiyo經紀人回應：「她有拍影片想念大S姐姐喔，感恩。」表示未來會再找時間去金寶山看大S。

▲七仙女出席大S雕像揭幕儀式，獨缺Makiyo。（圖／記者徐文彬攝）



小S致詞時數度淚崩，感性向姊夫具俊曄表達感謝：「謝謝我姊夫具俊曄，為我姊設計了一個這麼美的雕像。希望所有愛著大S的人，當你想念她的時候，都可以來看看她、跟她說說話。」她也感謝到場的至親好友們在雨中獻花致意，並笑說：「如果今天是大太陽，就不是我姐的風格了。」

一群人聚首想念大S，互相分享回憶，阿雅、范曉萱更是泣不成聲，在一旁的小S立馬調侃對方「假道學」，展現姐妹間一如往常的幽默與默契，隨後齊唱《姐妹們的聚會》，一群人相擁在一起，在淚水中留下溫柔一刻。



