袁惟仁病逝！二姊淚別「他從此自由了」　年後火化與父親合葬

華語樂壇知名音樂人、「小胖老師」袁惟仁今（2）日傳出病逝消息，享年57歲。家屬稍早證實噩耗，指出袁惟仁於今年1月初因肺炎緊急送醫，一度住進加護病房治療，但病況始終未見好轉，今日中午由馬偕醫院通知家屬過世訊息，走得平靜。

肺炎急診住院未好轉 二姊證實噩耗

袁惟仁二姊袁藹珍悲痛表示，弟弟今年1月初就因肺炎送急診住院，後續轉入加護病房觀察，未料病情急轉直下。她轉述醫院今日中午來電通知，「小胖已經離開我們」，全家人都相當不捨，但尊重他的選擇。

袁藹珍也對外表示，「小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得很平靜，從此自由。」

不設靈堂 過年後回台北火化

家屬透露，考量親人心情與小胖生前意願，將不在台東設置靈堂，相關後事低調處理。大體預計在農曆年後送回台北火化，並與父親一同安葬在他熟悉、喜愛的地方，「那裡有山有水，是他想回去的地方」。

袁藹珍感性地說，「慶幸他留下很多歌曲，想念他的時候聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽……他其實無所不在。」

好友轉發家屬聲明 各界不捨

資深音樂人陳子鴻、黃韻玲、張宇等人也在臉書轉發家屬聲明，代為向外界證實死訊。袁藹珍特別感謝多年來關心、協助弟弟的朋友與醫護人員，表示袁惟仁是「帶著大家的溫暖離開的」。

留下無數經典旋律 一代音樂人殞落

袁惟仁1986年以「凡人二重唱」出道，曾創作《征服》、《夢一場》、《旋木》、《離開我》等多首膾炙人口的作品，並擔任S.H.E、動力火車、齊秦、那英等多位重量級歌手的專輯製作人。2007年因擔任《超級星光大道》評審，以犀利卻溫暖的評語深受觀眾喜愛，「小胖老師」的稱號也廣為流傳。

2018年袁惟仁在上海意外跌倒引發腦溢血，後續又歷經多次意外與病痛折磨，最終長期臥病台東老家，由家人悉心照顧，直到今日離世，為華語樂壇留下難以抹滅的身影。