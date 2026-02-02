獨／連6年到台東探望！楊貴媚曝「袁惟仁姊姊催淚細節」罕見哽咽

記者黃庠棻／台北報導

「小胖老師」袁惟仁在2日證實病逝，享年59歲。他2018年7月在上海因意外跌倒，引發腦溢血，搶救過程發現還腦部有腫瘤，動刀與死神搏鬥2個月後，脫離險境返回台東老家休養，狀況一度良好，臥病長達8年時間後，今病逝家中，結束燦爛一生。

▲袁惟仁。（圖／記者李毓康攝）

袁惟仁過世的消息傳出後，楊貴媚也向《ETtoday星光雲》透露，自己過往都會代表桂田文化藝術基金會前往台東探望對方，已經持續了約6年之久，她回憶上一次見面是在去年夏天，她剛抵達袁家就看到姊姊在曬自動洗澡機的工具。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊貴媚。（圖／記者林敬旻攝）

楊貴媚長年致力於公益，推廣「沐浴車」到偏鄉為臥病在床的病人洗澡，當時她就推薦這個方法給袁惟仁的姊姊，但對方淡淡地拒絕，認為還是自己與居服員親力親為，她感嘆表示「我可以理解姊姊的想法，畢竟袁惟仁是個名人」，認為家人還是相當努力地替袁惟仁守住尊嚴。

▲楊貴媚。（圖／記者林敬旻攝）

親眼目賭袁家人照顧袁惟仁，楊貴媚表示要幫全身癱瘓的對方洗澡事件很不容易的事情，因為要花很大的力氣，她心疼姊姊辛苦，但姊姊都會不斷說道「不會，沒關係，他是我弟弟」，讓她相當佩服；而袁惟仁2日離世，袁家人雖然早已做好心理準備，但仍對突如其來的噩耗措手不及，楊貴媚坦言「她們都忍不住哭了，怎麼可能不哭」。

▲袁惟仁。（圖／資料照）

對此，楊貴媚也安慰袁惟仁的姊姊「他離苦得樂了，得到允許回天家了」，更分享過去探望時，袁惟仁雖然是植物人狀態，但其實意識上都認得她，還對著她眨了眨眼睛。

▲楊貴媚。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，楊貴媚自己也是長照者，照顧中風的媽媽多年，這陣子她連續送走2位長期與桂田文化藝術基金會一起照顧的資深藝人，包含袁惟仁以及趙學煌，坦言自己心裡空空的，但她都會安慰家屬「你可以哭，因為你有愛」，這些話不僅僅是對家屬的安慰，也是她無數次對自己說的話，講到激動之處，平時一向冷靜的她也忍不住哽咽。