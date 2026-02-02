獨／袁惟仁一度恢復心跳　聽完親姊交代「你要走，不要有牽絆」離世

記者黃庠棻／台北報導

「小胖老師」袁惟仁在2日證實病逝，享年59歲。他2018年7月在上海因意外跌倒，引發腦溢血，搶救過程發現還腦部有腫瘤，動刀與死神搏鬥2個月後，脫離險境返回台東老家休養，狀況一度良好，臥病長達8年時間後，今病逝家中，結束燦爛一生。

▲袁惟仁。（圖／記者李毓康攝）

2023年時，紀寶如與楊貴媚曾一同到台東探望袁惟仁，當時兩人透露，對方長年臥病在床，由媽媽、姊姊、姊夫輪流照護，幫忙餵水餵奶、拍背。楊貴媚也分享在袁惟仁家中時，經常有鬧鐘響起，原來是照護袁惟仁的細節很瑣碎，需要鬧鐘提醒。

▲楊貴媚。（圖／金馬執委會提供）

袁惟仁過世的消息傳出後，楊貴媚也向《ETtoday星光雲》透露，自己過往都會代表桂田文化藝術基金會前往台東探望對方，已經持續了約6年之久，先前她曾致電給袁惟仁的姊姊，希望在一月的時候過去探望，但對方告知「袁惟仁在1月5日的時候就住進加護病房」。

▲楊貴媚。（圖／記者劉亮亨攝）

楊貴媚其實一直有跟袁惟仁的姊姊保持聯繫，原想等對方狀況好一點再到台東探望，她也一心認為對方一定會好起來「沒想到一進加護病房就沒出來」，她也透露收到噩耗後有跟姊姊通過電話，原來2號一早袁家收到醫院通知，院方表示「袁惟仁心臟停止」，全家人趕快趕到醫院，到醫院之後心跳一度恢復，醫院才又請家屬返家。

▲袁惟仁。（圖／資料照）

對此，楊貴媚透露，在袁惟仁心跳一度停止又恢復之後，姊姊走到他的身邊說了句「如果你要走，不要有牽絆，媽媽我會照顧」，過沒多久後袁惟仁就在加護病房裡離世；而楊貴媚也回憶上一次見到袁惟仁是在去年夏天，坦言自己現在最擔心的就是袁惟仁的媽媽跟姊姊。