222隻狗活生生被餓死⋯　《戰火下的毛孩》導演寫好遺書前進戰區

日本導演山田茜1月底為宣傳紀錄片新作《戰火下的毛孩》訪台，她連續兩天與台北、台中觀眾面對面分享3年間在烏克蘭的所見所聞。由於要前進戰區，依照日本的規定，前往戰地如果發生意外，是無法申請保險理賠的，因此她寫下了遺書，透過鏡頭也提醒自己，不論如何都不可以忘記這場戰爭，也希望藉由電影，讓更多人看見戰爭的殘忍，並期許世界上再也不要有戰爭的存在。

▲山田茜為宣傳紀錄片新作《戰火下的毛孩》訪台。（圖／天馬行空提供）



導演山田茜深入烏克蘭戰區，紀錄下當地貓狗的命運，出發前，她寫下了遺書，表明如果不幸發生意外，要將所有房產留給一同前往烏克蘭的攝影師谷茂剛稔的家人。

▲山田茜與攝影師谷茂岡稔一起前進戰區。（圖／天馬行空提供）



提及和攝影師谷茂岡先生的交情，導演山田茜表示：「我們合作了30幾年，出發前我很慎重地跟他說，去戰地是攸關性命的事情，如果有所顧忌儘管拒絕沒有關係，但他仍二話不說答應了和我一起前往烏克蘭，他的家人也對此表示支持。」

實際抵達烏克蘭後，兩人也親身感受了戰火的可怕，導演山田茜提到某一次，在她們下榻的旅館周邊發生了俄軍的空襲，所有人被疏散至防空洞，但是她遲遲等不到攝影師谷茂岡先生，直到警報解除回到房間才聯絡上，「他告訴我他跑去旅館走廊，想拍攝飛彈落下的畫面，他真的是抱著記錄這場戰爭的攝影魂來到烏克蘭的！」

然而在拍攝期間，山田茜也歷經了愛犬小夏的離世，同時耳聞戰爭期間博羅江卡收容所，有許多狗喪命的悲劇，對此，她難掩悲傷地表示，死亡是不可逆的事情，現在唯一能做的是盡可能針對還活著的生命給予幫助，只有這麼想才可以減輕心中的無力感，「在烏克蘭當地拍攝時聽了許多當地人辛苦的故事，他們知道我們是國外來拍攝的人，都表示很感謝，並且真誠地拜託我們一定要將他們的聲音和遭遇傳遞出去，而我也答應了他們，所以我不能背叛他們！」

▲戰爭期間有222隻狗活生生被餓死在籠子裡。（圖／天馬行空提供）



此次訪台，山田茜不論是出席映後活動還是接受媒體訪問，都佩戴著在烏克蘭獨立廣場捐款獲贈的烏克蘭國旗配色緞帶。紀錄片也記錄了她在當地看到的影片，一間郊區的動物收容所，戰爭期間有222隻狗活生生被餓死在籠子裡，沒有食物、也沒有水。

她除了親眼見證了渺小的毛孩們在極端環境下掙扎求生的意志，也認識了許許多多來自世界各地，不顧自身危險，積極救援毛孩的無名英雄。在牠們與他們的努力下，關於生命的美好光芒也為黑暗的戰爭帶來了一線微光。《戰火下的毛孩》現正在台熱映中，更多電影相關資訊請洽天馬行空粉絲團。