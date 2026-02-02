ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

中信女神「上下都露」站窗邊被拍
超狂「化學系春聯」諧音藏吉祥話
小S女兒約會高帥男互動超甜
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

頑童 隋棠 謝金燕 崔敏煥 黃載均 芝妍 Jisoo 劉樸

222隻狗活生生被餓死⋯　《戰火下的毛孩》導演寫好遺書前進戰區

記者吳睿慈／台北報導

日本導演山田茜1月底為宣傳紀錄片新作《戰火下的毛孩》訪台，她連續兩天與台北、台中觀眾面對面分享3年間在烏克蘭的所見所聞。由於要前進戰區，依照日本的規定，前往戰地如果發生意外，是無法申請保險理賠的，因此她寫下了遺書，透過鏡頭也提醒自己，不論如何都不可以忘記這場戰爭，也希望藉由電影，讓更多人看見戰爭的殘忍，並期許世界上再也不要有戰爭的存在。

▲▼山田茜1月底為宣傳紀錄片新作《戰火下的毛孩》。（圖／天馬行空提供）

▲山田茜為宣傳紀錄片新作《戰火下的毛孩》訪台。（圖／天馬行空提供）

導演山田茜深入烏克蘭戰區，紀錄下當地貓狗的命運，出發前，她寫下了遺書，表明如果不幸發生意外，要將所有房產留給一同前往烏克蘭的攝影師谷茂剛稔的家人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼山田茜1月底為宣傳紀錄片新作《戰火下的毛孩》。（圖／天馬行空提供）

▲山田茜與攝影師谷茂岡稔一起前進戰區。（圖／天馬行空提供）

提及和攝影師谷茂岡先生的交情，導演山田茜表示：「我們合作了30幾年，出發前我很慎重地跟他說，去戰地是攸關性命的事情，如果有所顧忌儘管拒絕沒有關係，但他仍二話不說答應了和我一起前往烏克蘭，他的家人也對此表示支持。」

實際抵達烏克蘭後，兩人也親身感受了戰火的可怕，導演山田茜提到某一次，在她們下榻的旅館周邊發生了俄軍的空襲，所有人被疏散至防空洞，但是她遲遲等不到攝影師谷茂岡先生，直到警報解除回到房間才聯絡上，「他告訴我他跑去旅館走廊，想拍攝飛彈落下的畫面，他真的是抱著記錄這場戰爭的攝影魂來到烏克蘭的！」

然而在拍攝期間，山田茜也歷經了愛犬小夏的離世，同時耳聞戰爭期間博羅江卡收容所，有許多狗喪命的悲劇，對此，她難掩悲傷地表示，死亡是不可逆的事情，現在唯一能做的是盡可能針對還活著的生命給予幫助，只有這麼想才可以減輕心中的無力感，「在烏克蘭當地拍攝時聽了許多當地人辛苦的故事，他們知道我們是國外來拍攝的人，都表示很感謝，並且真誠地拜託我們一定要將他們的聲音和遭遇傳遞出去，而我也答應了他們，所以我不能背叛他們！」

▲▼山田茜1月底為宣傳紀錄片新作《戰火下的毛孩》。（圖／天馬行空提供）

▲戰爭期間有222隻狗活生生被餓死在籠子裡。（圖／天馬行空提供）

此次訪台，山田茜不論是出席映後活動還是接受媒體訪問，都佩戴著在烏克蘭獨立廣場捐款獲贈的烏克蘭國旗配色緞帶。紀錄片也記錄了她在當地看到的影片，一間郊區的動物收容所，戰爭期間有222隻狗活生生被餓死在籠子裡，沒有食物、也沒有水。

她除了親眼見證了渺小的毛孩們在極端環境下掙扎求生的意志，也認識了許許多多來自世界各地，不顧自身危險，積極救援毛孩的無名英雄。在牠們與他們的努力下，關於生命的美好光芒也為黑暗的戰爭帶來了一線微光。《戰火下的毛孩》現正在台熱映中，更多電影相關資訊請洽天馬行空粉絲團。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

戰火下的毛孩山田茜

推薦閱讀

快訊／袁惟仁纏病8年逝世！　享年59歲

快訊／袁惟仁纏病8年逝世！　享年59歲

1小時前

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣　S家全到齊揭幕

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣　S家全到齊揭幕

7小時前

葛萊美紅毯／全場瘋狂！Chappell Roan「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸

葛萊美紅毯／全場瘋狂！Chappell Roan「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸

9小時前

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑　網驚吐：面試竟要幫狗擦尿

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑　網驚吐：面試竟要幫狗擦尿

12小時前

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行徑惹議！本人震驚回應：願自我反省

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行徑惹議！本人震驚回應：願自我反省

8小時前

大S紀念雕像曝光！S媽痛哭相擁具俊曄　「七仙女」阿雅、范曉萱淚崩致詞

大S紀念雕像曝光！S媽痛哭相擁具俊曄　「七仙女」阿雅、范曉萱淚崩致詞

4小時前

酷龍合體！姜元來現身陪伴具俊曄　楊丞琳、仔仔「星友齊聚」追思大S

酷龍合體！姜元來現身陪伴具俊曄　楊丞琳、仔仔「星友齊聚」追思大S

5小時前

小S女兒Lily約會高帥男！穿情侶裝互動超甜　男方「眼神全是愛」照片曝

小S女兒Lily約會高帥男！穿情侶裝互動超甜　男方「眼神全是愛」照片曝

8小時前

大S雕像鄰居是高以翔！石碑「藏具俊曄催淚告白」　設計理念全曝光

大S雕像鄰居是高以翔！石碑「藏具俊曄催淚告白」　設計理念全曝光

3小時前

具俊曄整個人變灰色！日日守大S墓身形憔悴…花店老闆、粉絲目擊

具俊曄整個人變灰色！日日守大S墓身形憔悴…花店老闆、粉絲目擊

6小時前

大S生前人緣極佳！　SJ始源日本飛奔金寶山「獻花致意」

大S生前人緣極佳！　SJ始源日本飛奔金寶山「獻花致意」

4小時前

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

2/1 18:39

熱門影音

嘻小瓜去Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」白眼回應

嘻小瓜去Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」白眼回應
曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！

曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！
LingOrm抵台機場塞爆　見整排娃娃一一幫開光

LingOrm抵台機場塞爆　見整排娃娃一一幫開光
恩利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜緩頰：不回才是親爹

恩利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜緩頰：不回才是親爹
TXT唱進大巨蛋！　休寧凱獻唱「想見你」

TXT唱進大巨蛋！　休寧凱獻唱「想見你」
LiSA北車快閃講日式中文　清唱《鬼滅之刃》〈紅蓮華〉

LiSA北車快閃講日式中文　清唱《鬼滅之刃》〈紅蓮華〉
王子吃尾牙被罵爆　小煜嘆：讓他消失就好

王子吃尾牙被罵爆　小煜嘆：讓他消失就好
恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」

恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」
葉芷妤比空姐還操　「還可以接更多」超拚

葉芷妤比空姐還操　「還可以接更多」超拚
吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」
唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」
趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲

趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲
唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

吳宗憲真的包百萬大紅包！　KID拿鉅額怕到秒衝銀行XD

吳宗憲真的包百萬大紅包！　KID拿鉅額怕到秒衝銀行XD

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

趙又廷被網嗆「奪妻之仇不共戴天」！　把女神高圓圓娶走…他笑：不然怎麼辦

趙又廷被網嗆「奪妻之仇不共戴天」！　把女神高圓圓娶走…他笑：不然怎麼辦

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

看更多

【弟倒車顯影模糊討修車費】姊轉5萬發現貼膠帶傻眼XD

即時新聞

剛剛
剛剛
9分鐘前83

快訊／具俊曄心碎發聲「我的熙媛」：下次再見，我們要在一起一輩子

14分鐘前0

獨／連6年到台東探望！楊貴媚曝「袁惟仁姊姊催淚細節」罕見哽咽

21分鐘前0

「星光二班」葉瑋庭悼袁惟仁　曝他節目私下真面目：是我的強心針

35分鐘前32

袁惟仁病逝！　前妻陸元琪離婚10年發聲了：盼給予空間

46分鐘前11

222隻狗活生生被餓死⋯　《戰火下的毛孩》導演寫好遺書前進戰區

46分鐘前75

獨／袁惟仁一度恢復心跳　聽完親姊交代「你要走，不要有牽絆」離世

49分鐘前12

恩師袁惟仁離世！　Ella崩潰爆哭：再也無法見面了

51分鐘前33

袁惟仁大姊昔痛批兒女不聞不問　袁融揭內幕：被奶奶拒見

1小時前33

陶晶瑩聞袁惟仁過世慟　直言「非常難過非常難過」

1小時前22

獨／袁惟仁纏病8年逝世！　好友陳建寧悲曝「最後見面」：還跟我揮手

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／袁惟仁纏病8年逝世！　享年59歲
    1小時前3425
  2. 直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣
    7小時前284
  3. Chappell Roan「乳環掛禮服」
    9小時前2819
  4. Melody遭服務業集體爆料奧客行徑
    12小時前3234
  5. Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議
    8小時前3637
  6. S媽痛哭擁抱大S雕像！
    4小時前3831
  7. 姜元來現身陪伴具俊曄
    5小時前401
  8. 小S女兒Lily約會高帥男！穿白色情侶裝互動超甜
    8小時前206
  9. 大S雕像鄰居是高以翔！石碑「藏具俊曄催淚告白」　設計理念全曝光
    3小時前4619
  10. 具俊曄整個人變灰色！日日守大S墓身形憔悴　粉絲目擊
    6小時前4613
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合