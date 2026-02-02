恩師袁惟仁離世！　Ella崩潰爆哭：再也無法見面了

▲ ELLA不捨恩師袁惟仁離世。（圖／資料照，記者徐文彬攝）



記者翁子涵／台北報導

資深音樂人「小胖老師」出道34年，曾是無數天王天后金曲背後的重要推手，卻在2018年7月於上海意外跌倒後，長期養病並隱居台東，與病魔纏鬥長達8年，今（2日）其二姊袁藹珍證實死訊，享年59歲，消息震撼音樂圈，眾人紛紛表達不捨與哀悼，Ella得知消息後，更是情緒激動當場淚流不止。

▲袁惟仁纏病8年離世。（圖／資料照，記者李毓康攝）



小胖老師一生音樂才華洋溢，創作、製作過無數華語經典金曲，包括《征服》、《旋木》、《夢一場》等皆出自他手，也曾擔任S.H.E、動力火車、齊秦等歌手的專輯製作人，對華語樂壇影響深遠。

Ella陳嘉樺得知噩耗後情緒潰堤，當場淚流不止，淚崩表示：「再也無法見面了。」她哽咽表示小胖老師在自己心中一直佔有非常重要的位置，當年不僅買過他的專輯，也非常感謝他一路以來的照顧與提攜。

Ella也提到，在此次「艾拉主意」巡演的轉場影片中，特別放入她早年參加歌唱比賽時，小胖老師擔任評審的畫面，每當熟悉的講評聲音在耳機中響起，都讓她感觸良多、思念湧上心頭，她透露後期因小胖老師專心養病，彼此已少有聯繫、也沒有再見面的機會，但她始終在心中為老師打氣。

談及昔日恩師離世，Ella不捨送上祝福：「希望他好好安息、靈魂平靜，不再受到身體限制，在宇宙裡持續做他想做的事情。大家都要記得。」她也表示，若家屬願意舉辦追思會，自己希望能親自到場送老師最後一程，好好道別。

