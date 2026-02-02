陶晶瑩聞袁惟仁過世慟　直言「非常難過非常難過」

記者葉文正／台北報導

音樂人袁惟仁（小胖老師）今天由家人證實，今天陶晶瑩得知小胖老師已逝的消息，直言「非常難過非常難過」，細數兩人交情，陶晶瑩與袁惟仁為多年演藝圈好友，兩人合作《超級星光大道》結下深厚情誼。袁惟仁腦溢血倒下及後續長期臥床期間，陶晶瑩曾給予關注並協助其前妻陸元琪照顧家庭，沒想到小胖老師病後，如今卻成天人永隔。

▲陶晶瑩聞袁惟仁過世相當難過。（圖／記者湯興漢攝）

陶晶瑩（陶子）跟袁惟仁交情非一朝一夕，除了節目上合作，下了台也是好友，而陶子雖然在節目上跟他插科打諢，但當他婚變後，的確是比較站在他前妻陸元琪一方，對袁惟仁多有批判，不過隨著他腦部病變後，陶子說話轉趨保守，對他轉為私下關懷，長達數年的照護期間，默默伸出援手。

陶晶瑩與袁惟仁好交情延續到大陸綜藝，之前兩人曾一起上《吐槽大會》，當時陶子給袁的評語是：「油膩的中年胖娃娃，節目邀請他，是提醒大家年夜飯不要吃太多嗎？但我想提醒製作單位，通告費不要給他，直接給我，我還可以把通告費轉給他的前妻，去撫養他的孩子，因為你如果直接給袁惟仁，他不會撫養孩子，他會拿去創造一些需要被扶養的孩子。」節目上還虧他離婚當天就跟另一個女生約會的糗事，現場袁惟仁毫無招架之力也無火藥味，兩人好交情可見一斑。

而袁惟仁走的突然，陶晶瑩過去雖與他插科打諢，如今卻難過到說不出話，僅回應「非常難過非常難過」，對小胖老師離世相當不捨與難過，痛失音樂圈一好友。