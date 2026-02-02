獨／袁惟仁纏病8年逝世！　好友陳建寧悲曝「最後見面」：還跟我揮手

▲陳建寧不捨好友袁惟仁病逝。（圖／資料照，記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

資深音樂人「小胖老師」出道34年，自2018年7月在上海因意外跌倒後，就隱居台東長期臥病8年至今，今（2日）二姊袁藹珍證實其死訊，享年59歲，消息一出，引來音樂圈一片不捨，昔日在《超級星光大道》和上華唱片都曾密切共事的資深音樂人陳建寧，得知消息後，也不捨表示：「真的非常難過，很替他惋惜。」

▲袁惟仁2022年被判定為植物人。（圖／ETtoday資料照）



陳建寧哀傷表示：「他真的是很有才華又有音樂天份的，最後一次見面是在3、4年前，那時他還不是植物人，是比較好轉的時候，透過視訊的方式，他還跟我打招呼揮手，我也跟他說加油，那時候一度有比較好轉，可是後來聽說跌倒就比較嚴重，也不方便打擾。」

對於袁惟仁纏病長達8年時間，陳建寧也不捨說：「很替他惋惜，但對他而言是一個解脫，我自己爸爸也中風後來失智變植物人，那樣狀況是很痛苦的，我很能理解。」他表示張宇有創一個群組，固定會分享袁惟仁近況，「最後得到的訊息是他後來都在台東，可能都在復健，沒有說得很清楚，是家人在照顧他。」

對於後事，陳建寧也感慨地說：「希望能有告別式，以他在這行業的貢獻，大家應該給他一個很好的告別儀式，懷念他的音樂，希望能夠促成，但也要尊重家屬，後續再看怎麼處理。」

而袁惟仁2018年腦溢血搶救後，返回台東家中靜養，不料2020年再度跌倒，2年後被醫師判定為植物人，他當年倒下後，照護醫療費用不斐，資深音樂人張宇、陳子鴻等人發起「小胖基金」募款，號召游鴻明、巫啟賢等好友資助袁家人，陳建寧這些年也盡己之力，援助醫藥費，不過他謙虛表示：「我算小咖的。」