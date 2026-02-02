袁惟仁大姊昔痛批兒女不聞不問　袁融揭內幕：被奶奶拒見

記者蔡宜芳／綜合報導

「小胖老師」袁惟仁于於2018年7月因意外跌倒，引發腦溢血，後來成為植物人，並於今（2）日傳出逝世消息。他與前妻陸元琪育有一子一女，其大姊袁藹玲過去曾痛批兒女對病父「不聞不問」，對此，女兒袁融當時也發文反擊。

▲袁惟仁逝世。（圖／記者李毓康攝）

袁惟仁大姊昔痛心斥不孝：思念只是演戲？

袁惟仁在2020年因跌倒陷入昏迷，家屬間的隔空交火也隨之引爆。大姊袁藹玲當時發文怒控，袁惟仁病倒以來，全靠二姊寸步不離照顧，但百般疼愛的兒女卻不聞不問。她狠酸小孩對外界眉飛色舞發表思念，實際上卻不曾主動聯絡，「不知居心為何？ 是怕人唾棄？ 是心虛？ 或只是純粹為了上電視、上報？」還痛批「寡廉鮮恥」。

▲袁惟仁和陸元琪育有一子一女，兩個孩子現在都已成年。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

袁惟仁女兒深夜反擊「想見爸爸卻遭拒」

面對姑姑的指控，袁融發文澄清，強調在爸爸病倒後的兩年來，一直與二姑姑保持聯絡，時常透過視訊看看爸爸，「我和哥哥都很想下台東探望爸爸。」她更提到，2019年曾到榮總想探視父親，打電話詢問奶奶病房號時，竟被奶奶冷回：「你們不用來看爸爸了。」隨即遭掛斷電話。她表示，自從父親轉院台東後，便很難有對方的消息，是直到2020年7月二姑姑主動加LINE，雙方才重新建立聯繫。

▲袁惟仁的女兒袁融。（圖／翻攝自袁融IG）

袁融表示，她與哥哥並沒有因為被阻止探望而停止關心，反而更努力打聽爸爸的一切，直言「我們和爸爸的關係一直都很好」，不希望因為大人們之間的問題，影響到孩子探視父親的權利。