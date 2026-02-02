隋棠只穿蕾絲內衣「渾圓翹臀」被看光！　重訓10個月真實身材公開

記者黃庠棻／台北報導

女星隋棠演出過《犀利人妻》、《徵婚啟事》、《親愛壞蛋》等經典台劇，獲得第46屆金鐘獎戲劇節目女主角獎提名，近期還跨領域演出舞台劇，演藝事業佳績有目共睹，平時她也時常會在社群網站上分享生活，近日就曬出一張對鏡全身自拍，好身材引起熱議。

▲隋棠。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

隋棠近期努力增肌減脂，曾在舞台劇記者會上透露，自己抱著很多衣服再也穿不下的決心，健身重訓胖了8公斤，坦言「完全是冒身材的險，大家都知道我是凱渥出來的，公司裡的model一個比一個瘦，那時候標榜要能夠穿下最小號的衣服，才有資格走上台。」

▲隋棠。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

而隋棠公開自己增肌減脂的決心之後，也時常會在社群網站上分享自己的健身菜單，近日就坦言因為工作忙碌飛來飛去，飲食與運動都不規律，導致減脂期也不斷卡關，現在的體重維持在58公斤，她也仔細記錄了體重的變化，從51公斤胖到60公斤，在努力減脂到58公斤。

▲隋棠。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

目前，隋棠一週固定兩次訓練臀腿，說道「過去10個月臀推從20kg慢慢推進到190kg，負重登階是3kg啞鈴慢慢推進到28kg壺鈴」，雖然累人但效果很驚人，更對著鏡子自拍展示訓練成果，只見她穿著黑色連體內衣，屁股用蕾絲包裹，更能看得出翹臀曲線，火辣身材讓網友紛紛大讚「好厲害」、「我的女神」，引起熱議。