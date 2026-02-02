S媽哭喊「寶貝重生了」！　小S致詞淚謝具俊曄：沒有雜質的心守護著我姐

記者孟育民／新北報導

女星大S（徐熙媛） 於去年2月不幸辭世，留給家人與親友無限思念。逝世滿一周年之際，由具俊曄親自設計的大S紀念雕像，於今（2 日）下午2點舉行揭幕儀式。整場儀式約一小時，在歡笑淚水中圓滿落幕，小S致詞時數度淚崩，感性向姊夫具俊曄表達感謝：「謝謝我姐夫具俊曄，為我姐設計了一個這麼美的雕像。希望所有愛著大S的人，當你想念她的時候，都可以來看看她、跟她說說話。」她也感謝到場的至親好友們在雨中獻花致意，並笑說：「如果今天是大太陽，就不是我姐的風格了。」

▲▼大S追思會 。（圖／經紀公司提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

談及內心最深的感觸，小S哽咽表示，當自己陷入悲傷的深淵時，只要想到大S離世前的三年，身邊有具俊曄陪伴，就能讓她的心慢慢平靜下來。「一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外任何東西的人，用一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姐，只要這樣想，我就能撐住，所以我真的很感謝我的姐夫。」

小S也轉述，S媽在看到雕像揭幕的那一刻，輕聲對大S說：「寶貝，妳重生了。」她感性地表示，相信媽媽今天心中的那個洞，終於被填滿了。