謝欣穎、王柏傑穿全黑「共撐一把傘」追思大S　被問舊情復燃回應了

記者黃庠棻／台北報導

女星謝欣穎日前出席活動時證實，已與交往約4年的王柏傑分手，怎料後續還傳出兩人曾在楊祐寧婚禮大吵、互潑飲料的傳聞，甚至還有知情人士透露兩人已經復合的消息，這一段4年的姐弟戀讓人霧裡看花，雙方今（2）日更一同撐著傘到金山出席大S紀念雕像的開幕儀式。

▲王柏傑、謝欣穎一起出席大S紀念雕像的開幕儀式。（圖／讀者提供）

▲王柏傑、謝欣穎一起出席大S紀念雕像的開幕儀式。（圖／讀者提供）

大S（徐熙媛） 於去年2月不幸辭世，留給家人與親友無限思念。在她逝世滿一周年之際，由具俊曄親自設計的大S紀念雕像，於今（2 ）日下午2點舉行揭幕儀式，王柏傑與謝欣穎也被目擊穿著全身黑一同撐著黑色雨傘現身。

▲▼大S雕像落成，具俊曄、小S。（圖／記者徐文彬攝）

▲具俊曄。（圖／記者徐文彬攝）

王柏傑與謝欣穎分手之後，又撐著同一把傘一起到金山出席大S紀念雕像的開幕儀式，也讓許多人猜測兩人感情是否已經復合。對此，王柏傑的經紀人強調，活動主軸是懷念大S，不希望眾人把注意力放在王柏傑與謝欣穎身上，對於雙方感情是否舊情復燃則是低調不予回應。

▲王柏傑、謝欣穎一起出席大S紀念雕像的開幕儀式。（圖／讀者提供）

▲王柏傑、謝欣穎一起出席大S紀念雕像的開幕儀式。（圖／讀者提供）

王柏傑經紀人僅表示，兩人私下仍是像家人般的朋友。至於為何會一起出席揭幕記者會，經紀人則回應「小朋友沒想那麼多。」這次出席大S紀念雕像的揭幕記者會，王柏傑特意向的新電影《老子》請假，由於在片中與郭富城飾演父子，經紀人也直言他近期工作壓力其實不小。

▲陳意涵、王柏傑、古斌、導演許富翔共同揭開奇幻喜劇《老子》的紅布。（圖／網銀國際影視提供）

▲王柏傑、郭富城一同主演《老子》。（圖／網銀國際影視提供）

【要出什麼拳】貓一直重複腳腳開花　表情超呆萌XD

