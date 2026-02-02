周揚青嗆75歲影后「不打針怎維持」　遭酸：眼睛再整也看不清渣男

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸網紅周揚青近年跨足演藝圈，日前登上脫口秀節目《主咖和ta的朋友們》，大方聊到整型議題，並調侃75歲影后劉曉慶；劉曉慶則以「體育運動比整容管用」強勢回擊，犀利對談引發網友熱烈討論。

▲周揚青和劉曉慶都被網友封為「大女主」。（圖／翻攝自微博／周揚青、劉曉慶）

周揚青在節目中，先幽默調侃節目組現在才邀請她：「明顯不會做時間管理」。提到「大女主」標籤，周揚青自嘲，大家見到她還是想聽「男主的事」，反觀劉曉慶情史豐富、敢愛敢恨，若被問起男主角，第一反應可能是：「蛤？哪個啊？」她驚嘆劉曉慶70多歲仍熱衷談戀愛與爬山跑步，皮膚狀態好到看不出年紀，「反正我是整容啊，這事我10年前就承認過了。」

接著，周揚青笑說，當時身邊人不懂她為何要承認整型，但她坦蕩直率地表示：「你自己不說，你以為別人看不出來呀？」更將矛頭轉向劉曉慶的凍齡外貌，影射說：「不打針咋整？打羽毛球嗎？」火辣發言讓現場氣氛瞬間沸騰。

▲周揚青影射劉曉慶也是靠醫美保養。（圖／翻攝自微博）

面對周揚青的挑釁，劉曉慶也不甘示弱，直言：「打羽毛球就是比整容管用。」表示自己反對周揚青對體育的「詆毀」。最後，她更使出殺手鐧，對著曾深陷感情風波的周揚青喊話：「妳一定要加強鍛鍊，不然眼睛整得再大也看不清楚渣男！」帶點火藥味的「神回覆」引發全場歡呼，周揚青也甘拜下風地拍手大笑。

▲劉曉慶回嗆周揚青。（圖／翻攝自微博）