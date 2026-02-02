SJ始源也來看大S！日本被拍到「已經全身黑」　粉絲看哭：難怪穿這樣

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體Super Junior深耕台灣多年，他們剛結束高雄巨蛋演唱會，2月1日在日本福岡參加SM TOWN家族演唱會，沒想到，始源2日一早被粉絲拍到從福岡飛來台灣，而他下飛機一路趕往金寶山，就是為了參加大S紀念雕像揭幕儀式，他現身嚇壞所有記者，更意外揭開與具俊曄、大S的深厚私交。

▲始源2日現身金寶山。（圖／記者徐文彬攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

始源1日在日本福岡參加SM TOWN家族演唱會，令粉絲意外的是，他2日一早就被拍到穿著一身黑，穿著筆挺西裝打扮莊嚴，從福岡飛來台灣，相關影片在X（推特）瘋傳，當時就已經有粉絲在問「始源來台灣幹嘛」。

沒想到，他抵達台灣後，一路驅車前往金山，為的就是參加大S紀念雕像揭幕儀式，穿著筆挺西裝現身，且他非常低調幾乎壓線到，到場時向四方的親友點頭致意，特地飛來台灣，也意外揭開與具俊曄、大S的私交，粉絲也是看到畫面後才恍然大悟「難怪始源機場穿得那麼正式」。

▲始源2日一早在福岡機場就被拍到已經穿上黑色西裝，一下飛機直奔金寶山。（圖／記者徐文彬攝）



事實上，具俊曄過去沒有提及過與始源的私交，但他身為KPOP樂壇大前輩，與Super Junior有交情很合理，且兩人都曾參加過《我家的熊孩子》綜藝節目。這次始源特地飛來台灣，意外揭開交情，也讓看到畫面的粉絲忍不住紅了眼眶「看到哭出來」、「沒想到始源特地飛來」。