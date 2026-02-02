《全明星》黃沐妍「挺6個月孕肚」解放比基尼！認了胖8kg：不易飲控

記者潘慧中／綜合報導

黃沐妍（小豬）目前懷孕約6個月，她近日在社群網站曬出泳裝美照，大方展現孕期體態。她坦言為了孕育新生命，體重至今已增加了8公斤，「身為孕媽咪，飲控真的不容易。」

▲黃沐妍目前懷孕約6個月。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）



照片中，黃沐妍身穿一套裸膚色比基尼，戴著橘色透光墨鏡露出燦爛笑容。可以明顯看到她懷孕6個月的孕肚圓潤隆起，儘管如此，但熱愛運動的她四肢依然維持得相當勻稱，整體狀態看起來活力十足。

▲▼黃沐妍坦承大約8公斤。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）



對於懷孕期間的身材變化，黃沐妍感性表示：「六個月、八公斤，是身體為了孕育生命，很努力在做的事。」她坦言身為孕媽咪，飲食控制確實不容易，想吃東西的慾望往往控制不住。但她現在學會放輕鬆，接受身體為了寶寶所付出的努力。

黃沐妍認為，當了媽媽之後腦袋裡想的真的不一樣了，現在是時候更溫柔地照顧自己。她不再讓自己陷入苛責或焦慮的情緒中，而是轉念，「可以吃美食，因為生活要有幸福感；也要記得運動，因為媽媽要有力量。」

▲黃沐妍2025年10月中旬登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）



最後，黃沐妍有感而發寫下現在身為準媽媽最簡單的心願，就是「好好吃、好好動、好好愛」，她認為只要能做到這3點就已經足夠，吐露溫暖又正能量的心聲。