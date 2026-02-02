三上悠亞被下封口令！認了經紀公司要求「不能公開」：怕女優比較

記者陳芊秀／綜合報導

日本前AV天后三上悠亞引退後轉型藝人，除了經營自創品牌，也是綜藝節目寵兒。她近日登上人氣綜藝《有吉QUIZ》，罕見談及過去在AV界的收入，意外透露被下「封口令」，引發關注。

▲三上悠亞引退AV界依舊高人氣。（圖／翻攝自X）

該節目以「金錢話題」為主軸，節目來賓分享各自的財務經驗，並挑戰累積10億日圓的企劃。在過程中，三上悠亞被問及拍AV時期的實際片酬，她表示這是「被嚴格要求不能公開的內容」。

▲三上悠亞上節目被問AV片酬，坦言被下封口令。（圖／翻攝自X）

三上悠亞進一步說明，原因在於業界內每位女優條件不同，若公開金額，容易引發比較與談判問題，因此被經紀公司方面要求全面封口。不過，她也以另一種方式給出「提示」，透露自己在引退時，曾購入一只價值1000萬日圓的高級手錶作為紀念。面對眾人追問，她以笑容回應，表示酬勞相關細節依舊無法說明，希望外界「就先原諒我吧」，巧妙帶過敏感話題。

▲三上悠亞絕口不提片酬，但透露引退時買了1000萬的手錶給自己當紀念。（圖／翻攝自X）

三上悠亞過去以真名鬼頭桃菜出道當偶像，曾是女團SKE48成員，當年被爆酒醉舌吻傑尼斯偶像手越祐也，踩雷禁愛令，後來畢業退團，改投入AV界再度爆紅。外界始終好奇她的片酬，曾被AV達人「一劍浣春秋」爆料，片酬高達約1億日幣（約台幣2000萬元），而她兩年前曾在節目透露，2015年拍AV出道的片酬，「可以買下世田谷的中古屋2LDK（2房1客廳1餐廳1廚房）」，當時的房價約5000萬日幣左右，日媒為此推測她的出道片酬絕對超過2000萬日幣，如今上節目對片酬一事則是更低調不提。