獨家／187cm韓劇男神現身年貨大街！台灣粉絲認出身份驚：本人好帥

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣男神崔振赫過去透過《馬成的喜悅》、《哲仁王后》等愛情劇在台打開知名度，他的新戲《理事長和我的秘密關係》正在熱播中，近日他撥空來到台灣，1日晚間在Legacy TERA與粉絲見面，沒想到，活動結束後，他還沒返韓，2日驚喜現身年貨大街，男神駕到引起陣陣驚呼聲。

▲崔振赫在工作人員的帶領下逛台北年貨大街。（圖／記者李毓康攝）



崔振赫2月1日剛結束在Legacy TERA舉辦的粉絲見面會，雖然感冒，但他展現出最敬業的態度，與粉絲熱情互動，更帶來歌曲演唱，活動圓滿結束。令粉絲驚喜的是，他並沒有直接返韓，2日下午驚喜現身年貨大街。

▼▲現場有不少路人認出崔振赫身份。（圖／記者李毓康攝）



擁有187公分高挑身高的崔振赫，雖然是穿梭在人群裡，但他過於高挑，且沒有任何變裝，一眼就被周遭粉絲認出真實身份，現場有不少粉絲看到他，發出陣陣驚呼聲直呼「本人好帥」，出眾的外貌引起民眾圍觀、拍攝。

▲崔振赫微笑打招呼。（圖／記者李毓康攝）



崔振赫此趟在工作人員的護送下現身年貨大街，搶先體驗台灣過年熱鬧氣氛，現場也試吃了道地美食麻粩，點頭表示好吃。崔振赫的戲劇《理事長和我的秘密關係》正在熱播中，他在劇中飾演社長，首次搭檔吳漣序，兩人偶然發生一夜情，人生卻自此展開重大翻轉。戲劇現在friDay影音播出中。